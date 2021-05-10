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為2000元反目！瑞芳兄弟爆口角全武行　弟持水果刀刺哥胸口

▲為2000元機車修車費爆口角...拿掛衣架打他　弟竟持刀刺哥胸濺血。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲為2000元機車修車費爆口角，弟竟持水果刀刺哥哥胸部。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區一對林姓兄弟竟為了2千元反目成仇，9日下午在他們住處內，因2000元的機車修理費發生爭執，大打出手，最後弟弟拿水果刀刺向哥哥右胸，當場濺血，鄰居趕緊通報119，救護車將哥哥送醫救治，所幸穿刺傷口不深，無生命危險。隨後警方將弟弟帶回偵訊後，依殺人未遂罪移送基隆地檢署偵辦。

林弟常騎破舊機車外出工作，排氣管破裂，發出巨大聲響，鄰居告知林兄勸弟弟修理機車，哥哥同意出錢修車。10多天後，鄰居詢問林弟修理事宜，想起哥哥剛好積欠他2000元，弟弟回家質問哥哥並要求拿修車錢還清債務。

▲為2000元機車修車費爆口角...拿掛衣架打他　弟竟持刀刺哥胸濺血。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方前往現場採證並拉起封鎖線。

不料，2人平日積怨已久，哥哥便順手拿起衣架打弟弟打到斷裂。林弟氣憤之餘便平常放房間裡切水果的水果刀，刺進哥哥右胸，當場血流如注。經鄰居通報110及119，救護車趕抵時，哥哥隨手把刀交給鄰居，自行搭救護車就醫。

警方到場後將弟弟帶回偵詢並查扣水果刀，林弟供稱用水果刀是為逼退哥哥丟掉衣架，才不小心刺到右胸。警詢後依殺人未遂罪，將他移送基隆地檢署偵辦。

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