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鄭家純搭Uber被當豔遇！司機強行談心「想約會」　官方急回應

▲▼鄭家純。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲藝人鄭家純。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者閔文昱／綜合報導

藝人鄭家純近日在社群平台分享搭乘Uber的不愉快經驗，引發網友熱議。她表示，自己過去11年搭乘Uber超過5000趟，約95%的體驗都相當正常，但近期一次因身體不適、容易暈車而改坐前座，卻意外遇上讓人不舒服的情況，最終甚至提前下車結束行程。對此，Uber平台也發聲回應了。

副駕變「約會座」　司機狂聊讓她崩潰

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鄭家純指出，當時上車前已清楚告知司機「因暈車需要坐前座」，對方也同意。不料行車途中，該名年輕司機不斷主動聊天，甚至將她當作坐在副駕的「約會對象」。她透露，儘管App已設定「偏好安靜」，對方仍滔滔不絕，不僅持續找話題，還開始傾訴個人煩惱想「談心」。

她坦言，自己一開始仍禮貌回應，甚至在司機詢問音樂時客氣表示「聽你喜歡的就可以」，事後卻相當後悔，「應該直接說我很不舒服、不想聊天」。即使後續已刻意敷衍甚至完全不回應，對方仍持續聊天，直到她完全沉默後才稍微收斂。

身體不適又被搭訕　無奈提早下車

在身體不適與心理壓力雙重夾擊下，鄭家純最終選擇尚未抵達目的地就提早下車。她直言，「已經人在不舒服了，還要被司機當豔遇，痛苦加倍」，並強調女乘客選擇坐前座多半是出於暈車等原因，「絕對不是暈你的人或是你的車」。

她也特別呼籲部分抱持「交友心態」的駕駛應具備職業分際，避免誤解乘客行為，造成對方困擾。

Uber回應：可透過App反映　違規將停派

針對此事件，Uber官方回應表示，對於乘客的不愉快體驗深感遺憾，若對行程有任何疑慮，皆可透過App反映並尋求協助。平台也強調，合作車隊駕駛須遵守相關守則與社群指引，若有違規情形，車隊可停止該駕駛接受派遣的資格。

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