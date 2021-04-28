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送菜市仔名媽媽吃龍蝦！民俗專家曝「改名產生靈動力」：影響運勢

▲龍蝦。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲繼壽司郎的「鮭魚之亂」後，有其他業者再推出送龍蝦活動，掀起熱議。有命理師指出，改名會產生靈動力，影響人的運勢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者游瓊華／台中報導

知名連鎖壽司業者「壽司郎」3月間推出優惠活動，意外掀起「鮭魚之亂」！竟引起全台300多位民眾將名字改成各種「鮭魚」。日前王品牛排也跟風，在母親節檔期祭出「姓名同字送龍蝦」的活動，若名字中有「雅、婷、怡、君」任一字，就送半隻法式紅醬龍蝦，如果名字中有兩字相同，例如雅君、怡婷甚至婷婷，就送一隻法式紅醬龍蝦。

一年一度母親節即將到來，為了寵愛辛苦的媽媽們，不少品牌紛紛推出優惠活動，其中由台中起家的王品推出，若名字中有「雅、婷、怡、君」任一字，就送半隻法式紅醬龍蝦，如果名字中有兩字相同，例如雅君、怡婷甚至婷婷，就送一隻法式紅醬龍蝦，刻意挑「那些年」的「菜市仔名」，是有意的體貼，指出這些人可能都已經當了媽媽，要替這些媽媽們歡慶母親節。

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民俗專家楊登嵙指出，內政部戶政司曾做過大規模的統計，女性熱門姓名依序為淑芬、淑惠、美玲、雅婷、美惠、麗華、淑娟、淑貞、怡君、淑華。男性依序為家豪、志明、俊傑、建宏、俊宏、志豪、志偉、文雄、承翰、冠宇。

楊登嵙表示，人的姓名主一生運勢，因此均會搭配生辰八字及總筆劃數、生肖及三才五格來命名，尤其姓名第2字主外交、主管人際、夫妻感情及貴人運，第3字主事業、財帛及投資，任一字均極重要，取名、改名均要十分慎重。

楊登嵙指出，有不少人因為自己是「菜市仔名」而來改名，人的姓名第2個字和外交、主管人際、夫妻感情及貴人運有關，若取了淑這個字，右側的這個「又」，形似馬在跑的樣子，因此易動盪，是很多人改掉的緣故；至於雅這個字，左側的「牙」是動物的武器，放在人名中，比較有痠痛或健康上的問題，也是改名的人會把這個字換掉的原因。

楊登嵙分析，從命理上的觀點來看，改了名字之後若有去戶政所登記，又常以此稱呼，通常3個月之後，多少會對運勢有影響，因為名字是一種符號，不論被叫、聽到或記住，都有一種「靈動力」，對心理產生微妙的影響力量，也就直間接會產生一些運勢連帶變化。

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