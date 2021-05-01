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辦桌吃燉湯老母雞！被嘲笑「不懂世面」　網揭背後套路：戰術而已

▲▼過年,年節採買,年菜,營養,大魚大肉,春節,農曆新年,高油高鹽,油膩,雞湯,雞肉。（圖／記者李毓康攝）

▲燉雞湯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

流水席是台灣宴客特有文化，便宜好吃的辦桌料理往往會在網路上激起討論，「燉雞湯」是菜單中絕對會有一道菜，每一場辦桌場合都會看到它的身影，一名網友每次都會將湯中的雞肉夾起來吃，卻被好友糾正，表示這些都是老母雞，肉早就不好吃，嘲笑他沒有看過世面，讓他很疑惑「真的沒人吃嗎？」

這名網友在PTT發文，之前和好友一起去吃辦桌，將雞肉夾出來狼吞虎嚥的吃，結果被友人嘲笑「沒見過世面」，表示雞湯都是老母雞吊湯，肉早就不好吃了，聰明人只會喝湯不會吃肉，他漲紅著臉回說「我覺得好吃不行嗎？」事隔多年，他吃著辦桌的雞湯，突然想起這一段往事，好奇詢問「辦桌雞湯的雞真的沒人在吃嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們各持不同的意見。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，網友們分成兩派，愛吃雞肉的網友表示，「好吃阿，雞肉纖維很好嚼」、「想吃就吃啊，吃的人不多是因為雞肉在湯裡面不好撕吧」、「燉雞湯的雞哪有可能沒人吃」、「其實大部分營養還是在肉裡」。但也有人認為湯才是精華，「精華都在湯裡，肉早就沒什麼味道了」、「主要是煲湯後的雞肉很乾柴，確實不好吃」、「蒸太久，肉沒味了，湯才是重點」。

也有網友表示，這是在打心理戰，「他只是想打包而已」、「因為說大家都不吃，肉可以剩多點，包回去可以吃比較多天」、「心理戰啦，你以為辦桌只是去吃東西這麼簡單？」「戰術而已，而且要說大聲點，讓隔壁幾桌都聽到」。

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