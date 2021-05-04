我的車呢？屏東男看完神明遶境以為機車遭竊　結果烏龍一場

▲枋寮警分局枋寮派出所員警鍾睿庭幫郭男找到機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣郭姓男子騎機車到枋寮鄉看廟會遶境活動，將機車停靠在中山路邊，隨後卻找不到機車，以為被偷，著急向枋寮警分局報案，由於當時人很多，警方問明機車顏色型號，沿路逐一幫忙找，終於找到他的機車，讓他放下懸在半空的心，一再向警方道謝。

枋寮警分局枋寮派出所員警鍾睿庭於日前擔服勤務時接獲110報案，指郭姓男子報案稱機車在枋寮鄉中山路附近不見，懷疑遭竊。警方到達現場，郭男神情慌張向警方直指機車原本停於該處，不知為何遭人騎走。

他還說，當時急著看遶境活動，離開時忘了順手拔掉機車鑰匙；警方查看現場狀況，由於該處適逢枋寮保安宮廟會舉辦過火儀式，周邊車輛、人潮眾多，鍾員於是先安撫郭男，並仔細詢問機車車號與車輛特徵，得知車號與車身為白色輕型機車後，並於現場附近仔細尋找有掛有綠色車牌的輕型機車，最後在附近找到他的機車，讓他很感動，一再向警方道謝。

分局分局長簡彥匡肯定鍾員主動於勤務中積極協助車主找回機車，另提醒民眾，離開車輛前切記拔除鑰匙，不致一時疏忽造成不便或遭宵小覬覦，若是民眾遺失物品，仍可就近至派出所詢問並尋求警方協助，警方一定力幫忙。

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