半月被警阻詐3次怒撕提款單　83歲阿公：早就投資百萬怎會被騙

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名83歲陳姓男子半個月內到3家不同銀行要匯20萬元至40萬元不等現金，由於說詞理由反覆，3次都被警方攔阻，陳男自述2年來已匯出百萬元投資土地，非常信任友人，不會被騙，最後在員警力勸下，他無法匯款，氣得撕毀提款單離去。

▲▼台中男子半月被警阻詐3次，氣得撕掉提款單不匯了。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局正義派出所員警李漢堂、楊迪雅，日前中午獲報轄內彰化銀行有民眾疑似遭詐，立即趕赴現場。

陳男要臨櫃提領30萬元現金，資金用途說詞反覆，從購買土地、證券投資到南部旅遊， 數度更改說法，細心的行員查詢後發現，陳男上月曾有阻詐紀錄，近期亦多次異常提領鉅額款項，擔心遭到詐騙。

陳男起初表示提領現金是要家用，還說他曾任金融從業人員，絕不可能受騙，因為行動不便需搭乘計程車往返銀行，才想一次提領較大金額。

禁不住員警一再關懷追問，陳男又改口稱是與認識10多年的房地產公司友人洽談土地買賣，2年來已投入近百萬元，卻對土地位置與交易內容交代不清。員警懷疑說，「一直丟錢都沒回來，不覺得奇怪嗎？」

陳男原以為坦承「實情」後能順利提款，未料警方仍高度懷疑其遭詐，當場怒撕提款單離去。

面對陳男執意提款，員警秉持「來一次、擋一次」的信念持續把關，也同步通知其子女多加留意資金流向，並請銀行協助註記帳戶，於日後辦理業務時加強關懷，共同守護其多年積蓄。