日本媽媽來台自由行斷魂！走人行道被撞死　奪命司機仍判1年8月

記者陳宏瑞／高雄報導

日籍婦人池田（61歲）和30歲的兒子去年來台自由行，3月15日下午4時許在高雄市前金區中華、五福路口的人行道上，遭到失控的小貨車高速衝撞，當場內出血、陷入昏迷命危，搶救18天後仍傷重不治，肇事的小貨車駕駛張男（73歲）雖辯稱是看到警察太過緊張才肇事，仍被依過失致死罪起訴，一審法院判他徒刑1年8月，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原審判決。

▲來台自由行的日籍婦人，在高雄遭到失控的小貨車撞飛喪命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

全案發生在去年3月15日，日籍的池田與兒子來台自由行，抵達高雄後兩人外出，當時池田走在兒子後方，一輛小貨車突然衝上人行道，池田當場被撞飛，救護人員獲報後立即趕抵現場，當下池田婦已經失去意識，經緊急送醫搶救後，發現全身多處受傷，且有嚴重內出血，雖一度救回，但在加護病房救治16天後，仍宣告不治。

▲日籍婦人走在人行道上遭小貨車撞飛，搶救18天後仍不治。（圖／記者吳世龍攝）

根據車禍路口監視器拍下，監視器畫面拍下，當時池田婦手撐白傘，走在高雄中華、五福路口人行道處，未料張男駕駛的小貨車高速迎面駛來，且駕駛還不斷向右側偏移，在完全沒有減速的情況下，直接猛力撞上池田；池田發現時，小貨車已經近在眼前，根本來不及反應，當場被撞、整個人噴飛到一旁花圃。小貨車在肇事後仍未減速，在開上前方行人庇護島、駛過路口後才停下。

警方調查，肇事的小貨車駕駛張男沒有酒駕，他供稱行經路口時，疑似看到交警太緊張，才會操作不慎、向右偏駛上人行道，事後張男被依過失致死罪起訴。

高雄地院審理時，張男坦承犯行，但法官考量他未與被害人家屬達成和解，判處有期徒刑1年8月。全案上訴後，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，全案仍可上訴。