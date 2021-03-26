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讚台灣海巡精通十八般武藝　AIT：是推動區域海事安全的理想夥伴

▲酈英傑。（資料照／記者宋良義攝）

▲酈英傑。（資料照／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

台美合作關係再傳新進展，駐美代表蕭美琴美東時間25日上午與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。對此，外交部26日下午舉辦「台美海巡合作瞭解備忘錄」茶會，會中AIT台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）稱讚台灣海巡是與美國一起推動區域海事安全的理想夥伴，他們十八般武藝樣樣精通，專業、自信且具備高超技巧與能力。

酈英傑也讚揚，「在我們看來台灣海巡隊有可說是十八般武藝樣樣精通，他們專業、自信，並且具備高超技巧與能力

吳釗燮指出，「台美海巡合作瞭解備忘錄」是拜登政府上任後，台美簽署的第一項正式文件，是重要的里程碑，展現台美持續將彼此交流與互動制度化的決心，並朝全方面夥伴邁進。透過該份備忘錄，海巡署將與美國海岸巡防隊將建立更密切的合作，共同確保印太地區海域安全、海岸資源永續發展。

吳釗燮強調，拜登團隊今年1月20日上任後，台美關係不僅沒有過渡期，更如美方所稱堅如磐石，持續穩健提升，雙方有多層次多面向對話與合作。

吳釗燮也說，台灣作為印太重要民主國家，一向積極扮演負責任、積極貢獻的角色，期待散播台灣正面、溫暖、真摯的理念，與美國建立更強勁合作夥伴關係，以共同捍衛彼此珍惜的民主自由、人權價值與以規則為基礎的國際秩序。

酈英傑致詞時則稱讚台灣是印太地區最可靠的伙伴之一，雙防合作關係邁向另新里程碑。他表示，他任內有4項想要推動的主要目標，又叫做「4個增進」，其中之一就是增進美台安全合作關係，而在看過台灣海巡署執行各種勤務後，他真心相信，台灣海巡真的是與美國一起推動區域海事安全的理想夥伴。

酈英傑也讚揚，「在我們看來台灣海巡隊有可說是十八般武藝樣樣精通，他們專業、自信，並且具備高超技巧與能力」，雖然團隊規模小，但非常靈活，不論海上執勤、打擊非法漁業、進行搜救任務、保護海洋生態，或與國際夥伴一起提高民眾對海洋的意識，台灣海巡署都讓他們留下深刻印象。

酈英傑表示，透過這項正式合作架構，AIT期待美台海巡團隊能在人道援助、災害防救以及應對其他全球挑戰方面，都有更加密切合作。再次展現美台關係「真朋友、真進展」。

而一同與會的海巡署長周美伍則表示，未來在這架構下，此次備忘錄象徵台美海巡合作新紀元，未來海巡署將在架構下，與美方充分協力，並進一步攜手區域內具有共同價值的友邦，一同為維護開放自由和平與穩定的海洋，善盡中華民國的國際責任。

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