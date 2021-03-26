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美眾院「大讚台灣貢獻」　外委會通過挺台參與WHO法案

世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

▲世界衛生大會（WHA）。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國眾議院外委會今天通過法案，指示國務卿協助台灣重獲世衛（WHO）觀察員身分。多位議員在會中發聲力挺法案，強調台灣為全球衛生領袖，對國際作出諸多貢獻，應獲一席之地。

眾議院外交委員會今天審議多部法案，其中包含由民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）2月18日領銜提出，要協助台灣參與世界衛生組織的法案。

根據草案內容，美國國務卿在台灣未取得觀察員身分的每屆世界衛生大會（WHA）後，須說明美國在協助台灣計畫上，有做出哪些改變與精進作為。不包含外委會主席，今天有來自兩黨共13位眾議員在會中公開發言，其中多達8位對台灣參與世衛法案力表支持。

外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，台灣曾警告中國及世衛2019新型冠狀病毒會人傳人，卻沒有被理會，世界才會陷入目前這般田地。

兼任眾院「國會台灣連線」共同主席的共和黨眾議員席瑞斯（Albio Sires）則說，台灣長年作為全球衛生領袖，最新例證就是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。台灣不只控制住國內疫情，也致力與美國等其他國家分享設備與專業知識。

席瑞斯說，他非常感激台灣的堅實友誼。疫情初期，他的選區新澤西州受到疫情嚴重衝擊，個人防護設備相當缺乏，好在有台灣定期運送口罩到美國。他強調，「台灣重獲世衛觀察員身分，符合全球最大利益。」

台裔民主黨籍眾議員劉雲平（Ted Lieu）指出，相較在疫情初期撒謊的中國政府，台灣每件事都做好做對，包括誠實示警病毒會人傳人、以科學作為依據、採取有效抑制病毒傳播措施等，「正因如此，台灣比美國更早能重啟經濟」。

薛曼表示，台灣自1996年來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元），對逾80個國家提供國際醫藥與人道協助，卻在2017年因為中共因素被排除在世衛外。他強調，台灣根本應該獲得世衛會員身分。

金映玉也為台灣被世衛排除抱屈。她說，台灣這些年來對全球公衛的貢獻及因應當前疫情的表現，「不只證明台灣應獲一席之地，也說明讓台灣在世衛作為觀察員，能為美國與世界其他地方帶來實質衛生安全益處」。

法案最後獲全體外委會成員以口頭表決方式無異議通過。法案接下來將送交眾議院全院審議，若在眾參兩院都獲通過，將能遞交美國總統簽署後生效。

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