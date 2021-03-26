　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳奕迅挺新疆棉拒代言　吳崢：再也不去KTV唱他的歌

▲陳奕迅。（資料照／記者張一中攝）

▲陳奕迅。（資料照／記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

國際服飾品牌H&M近日因被中方挖出曾於去年聲明「不用來源有疑慮的新疆棉」而慘遭抵制，而這把火延燒Nike、愛迪達等國際品牌，歌手陳奕迅等數十位演藝名人也解除合作代言急切割，宣稱堅決抵制任何污名化中國的行為。對此，前時代力量發言人吳崢26日表示，再也不會去KTV唱陳奕迅的歌了。

美國、歐盟等西方國家之前挺新疆人權立場讓中國不滿，展開相互制裁，讓彼此關係急遽下降，近日因中方挖出H&M的舊聲明，甚至延燒到各國際時尚知名品牌，再度掀起中國內部抵制風潮，就連各家品牌代言人包括陳奕迅等多達數十位中港台藝人，也陸續宣示解除代言合約火速切割。

太陽花世代的前時代力量發言人吳崢今在臉書發文表示，國中的時候周遭比較少人聽陳奕迅的歌；大概到了高中，大家普遍都開始初識了感情裡的愁滋味，懵懵懂懂的好像明白了歌詞裡寫的那些千迴百轉是什麼，陳奕迅就此伴著他一路長大，連去KTV練歌也會選陳奕迅的《十年》、《K歌之王》。

「但昨天看到陳奕迅宣布終止和Adidas合作、挺新疆棉的新聞，我頓時感覺，雖然那些歌的旋律還是動人、Eason的唱腔依然深情，但一切再也不一樣了。」吳崢說，有人說藝人也有他們的壓力、人在中國能有多少選擇等，但他實在沒辦法在往後不去想到，這樣一個撫慰了多少人心、總在他感情路跌跌撞撞時用聲音扶持的人，在這個時候選擇了和新疆集中營站在一起。

吳崢表示，陳奕迅的歌聲是那麼好，配上現在也已在中國被封殺的音樂人林夕，其創作的歌詞，「那些歌讓你感覺好像他真的懂你，懂你的難過，懂你心底最幽微的怨嘆」。但同時，新疆維吾爾人難道不痛嗎？被關進集中營裡的男男女女，那些撕心裂肺的慘叫與折磨，真正巨大的創傷和苦難。

「做出這種事的政權只能以邪惡定義！陳奕迅在這時卻選擇無視這些痛苦、無視這些傷害，這樣的人，我以後怎能對他的歌敞開心房？」吳崢痛斥，「中國共產黨真的是太邪惡了。」

這次風波主要是因為H&M、Nike、愛迪達同屬非營利組織「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI）成員，該協會2019年時曾針對新疆棉原料發聲明，坦言憂心當地強迫勞動與集中營，讓他們憂心新疆棉的生產過程；後來，BCI不僅展開棉料清查，也暫停採購難以驗明勞動時態的棉料來源。而H&M透過BCI做第三方認證採購，後續也跟進BCI政策。

而中國官方自主號召的挺新疆棉標籤，25日成為了微博熱門關鍵字，且除了H&M外，Nike、愛迪達等曾跟進BCI聲明的廠商也慘遭抵制。

ET快訊
「超兇老闆娘」彎腰撈麵！一週打趴20年老店　C奶本尊神出
3女留民宿Google負評挨告　判有罪拘役再賠30萬
2020年十大爆肝行業出爐　醫護只排第二
小三遭正宮當街「扒光」！　圍觀群男竟衝上前包圍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

NCC負責監理網際網路內容　納管OTT TV、數位通傳法

遊覽車撞山爆「綠委施壓」案外案　蘇貞昌允諾全面查清

iPhone嗶進捷運承諾跳票　王鴻薇批悠遊卡董座「還有臉升官」

蔡正元爆綠委施壓業者買「瑕疵遊覽車」　林佳龍回應了

邱昱凱接悠遊卡總座挨批酬庸　馮光遠：曾攻擊吳音寧的那些人怎看

獨／共機天天擾台　柯文哲建議蘇貞昌7月萬安演習「要逼真的」

「新疆棉背後」追星歸追星？ 　王婉諭：每次消費是為想要的世界投票

陳奕迅挺新疆棉拒代言　吳崢：再也不去KTV唱他的歌

鄭運鵬抵制新疆棉　一句話怒嗆愛穿無良會「爛XX」

陳瑩諷陳玉珍「我搞不清楚你是男是女」　網怒：吵不贏就人身攻擊　

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

NCC負責監理網際網路內容　納管OTT TV、數位通傳法

遊覽車撞山爆「綠委施壓」案外案　蘇貞昌允諾全面查清

iPhone嗶進捷運承諾跳票　王鴻薇批悠遊卡董座「還有臉升官」

蔡正元爆綠委施壓業者買「瑕疵遊覽車」　林佳龍回應了

邱昱凱接悠遊卡總座挨批酬庸　馮光遠：曾攻擊吳音寧的那些人怎看

獨／共機天天擾台　柯文哲建議蘇貞昌7月萬安演習「要逼真的」

「新疆棉背後」追星歸追星？ 　王婉諭：每次消費是為想要的世界投票

陳奕迅挺新疆棉拒代言　吳崢：再也不去KTV唱他的歌

鄭運鵬抵制新疆棉　一句話怒嗆愛穿無良會「爛XX」

陳瑩諷陳玉珍「我搞不清楚你是男是女」　網怒：吵不贏就人身攻擊　

台南佳里命案　狠男刺死女友母「3樓殺到1樓」拒認罪收押

浴室藏出軌證據！她一看直接抓包男友劈腿　報復手法網讚爆

吃什麼都吐！吞藥也沒效…媽憂傷寶寶　醫授秘訣：按3部位秒舒緩

對抗肝臟殺手！中研院揭「細胞自噬新機制」　有助抑制脂肪肝形成

揭密北韓軍火庫　美研究：超過「60枚核彈」可攻擊美國本土

房地合一2.0打到靠爸族　賴正鎰：年輕人更買不起房

NCC負責監理網際網路內容　納管OTT TV、數位通傳法

宏佳騰投靠鴻海MIH電動車大聯盟　參一腳「發展微型自駕車」

走好望角燃料「多噴858萬元」！各國急繞道　航程爆增9656km

預售屋客變階段「加裝電動車車充？」他猶豫了　網勸：撩下去吧

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

Y女3度爆性愛史！丁允恭嫩妻秀婚戒後狂打臉

為了孫女！　89.5公斤顏寬恒誓言「三個月減肥10公斤」

歐陽娜娜登央視　蘇貞昌：有些人基於自己利益　台灣要團結對付外敵

邱昱凱任悠遊卡總經理　游淑慧酸邱25大敗林9萬

朱冠甍失事因機械故障　馮世寬：我不認為這是國防部的責任

陳瑩諷陳玉珍「我搞不清楚你是男是女」　網怒：吵不贏就人身攻擊　

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

歐陽娜娜錄央視預告　陸委會回應

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

拒用新疆棉花！　林楚茵「聲援Adidas、Puma」

疫苗採購歸「政治檔案」列機密？　國民黨酸：需轉型正義

新北汐止產業園區明正式啟用　「生技物流園區」斥資10億

全台缺水　柯P諷：前瞻砸1100億結果勒？

公務員退撫金免納稅　67萬軍公教可受惠

更多熱門

相關新聞

歐陽娜娜挺新疆棉花　蘇貞昌：有些人為利益不知輕重

歐陽娜娜挺新疆棉花　蘇貞昌：有些人為利益不知輕重

H&M因「人權問題」拒用新疆棉花，遭到中國大陸官方及網友抵制。針對台灣藝人歐陽娜娜、張鈞甯、許光漢表態支持新疆棉，行政院長蘇貞昌26日在立法院備詢時指出，有些人不知輕重或為自己的利益，不知人權重要。文化部長李永得則呼籲，不要為個人利益，為侵犯人權行為背書。

吳謹言被她新疆棉綁禮服搶走風頭

吳謹言被她新疆棉綁禮服搶走風頭

「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　　

「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　　

新疆棉燒到《英雄聯盟》LPL聯賽

新疆棉燒到《英雄聯盟》LPL聯賽

「抵制新疆棉」　共青團打臉西方

「抵制新疆棉」　共青團打臉西方

關鍵字：

陳奕迅吳崢愛迪達新疆棉花H&M

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面