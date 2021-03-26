陳奕迅挺新疆棉拒代言　吳崢：再也不去KTV唱他的歌

▲陳奕迅。（資料照／記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

國際服飾品牌H&M近日因被中方挖出曾於去年聲明「不用來源有疑慮的新疆棉」而慘遭抵制，而這把火延燒Nike、愛迪達等國際品牌，歌手陳奕迅等數十位演藝名人也解除合作代言急切割，宣稱堅決抵制任何污名化中國的行為。對此，前時代力量發言人吳崢26日表示，再也不會去KTV唱陳奕迅的歌了。

美國、歐盟等西方國家之前挺新疆人權立場讓中國不滿，展開相互制裁，讓彼此關係急遽下降，近日因中方挖出H&M的舊聲明，甚至延燒到各國際時尚知名品牌，再度掀起中國內部抵制風潮，就連各家品牌代言人包括陳奕迅等多達數十位中港台藝人，也陸續宣示解除代言合約火速切割。

太陽花世代的前時代力量發言人吳崢今在臉書發文表示，國中的時候周遭比較少人聽陳奕迅的歌；大概到了高中，大家普遍都開始初識了感情裡的愁滋味，懵懵懂懂的好像明白了歌詞裡寫的那些千迴百轉是什麼，陳奕迅就此伴著他一路長大，連去KTV練歌也會選陳奕迅的《十年》、《K歌之王》。

「但昨天看到陳奕迅宣布終止和Adidas合作、挺新疆棉的新聞，我頓時感覺，雖然那些歌的旋律還是動人、Eason的唱腔依然深情，但一切再也不一樣了。」吳崢說，有人說藝人也有他們的壓力、人在中國能有多少選擇等，但他實在沒辦法在往後不去想到，這樣一個撫慰了多少人心、總在他感情路跌跌撞撞時用聲音扶持的人，在這個時候選擇了和新疆集中營站在一起。

吳崢表示，陳奕迅的歌聲是那麼好，配上現在也已在中國被封殺的音樂人林夕，其創作的歌詞，「那些歌讓你感覺好像他真的懂你，懂你的難過，懂你心底最幽微的怨嘆」。但同時，新疆維吾爾人難道不痛嗎？被關進集中營裡的男男女女，那些撕心裂肺的慘叫與折磨，真正巨大的創傷和苦難。

「做出這種事的政權只能以邪惡定義！陳奕迅在這時卻選擇無視這些痛苦、無視這些傷害，這樣的人，我以後怎能對他的歌敞開心房？」吳崢痛斥，「中國共產黨真的是太邪惡了。」

這次風波主要是因為H&M、Nike、愛迪達同屬非營利組織「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI）成員，該協會2019年時曾針對新疆棉原料發聲明，坦言憂心當地強迫勞動與集中營，讓他們憂心新疆棉的生產過程；後來，BCI不僅展開棉料清查，也暫停採購難以驗明勞動時態的棉料來源。而H&M透過BCI做第三方認證採購，後續也跟進BCI政策。

而中國官方自主號召的挺新疆棉標籤，25日成為了微博熱門關鍵字，且除了H&M外，Nike、愛迪達等曾跟進BCI聲明的廠商也慘遭抵制。