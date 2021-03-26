拒用新疆棉花！　林楚茵「聲援Adidas、Puma」秀運動風穿搭照

▲林楚茵聲援品牌，拒用新疆棉花。（圖／翻攝林楚茵臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中國網友近日發起力挺「新疆棉花」活動，許多藝人也緊急發聲明力挺，與品牌切割、解除代言。對此，民進黨立委林楚茵選擇與「拒用新疆棉花」品牌站在一起，穿上Adidas、Puma，聲援新疆人權議題。

中國政府遭指強迫新疆維吾爾人生產棉花，引起許多國際品牌宣布「拒用新疆棉花」聲援人權。林楚茵表示，中國在新疆「人權議題」一向紀錄不良，但遲遲不肯面對問題、誠心改進，反而利用官媒力量引導輿論，迫使代言藝人「被表態」，避免影響在中國的演藝事業。

林楚茵認為，可以理解藝人為生涯發展而做此決定，雖然遺憾，但也感到無奈。而我們應譴責的是，中國動輒以「愛國心」煽動人民獵巫、打壓言論自由，迫使演藝市場不正常發展的作為，這種不願正視、改善自身問題的心態，正是中國政府在國際上讓人擔憂的原因之一。

目前有不少國際品牌宣布拒用「新疆棉花」，包括H&M、Nike、Adidas、Converse等。雖然有許多藝人與品牌做出切割，而林楚茵則發文表示，「你的每一次消費，都是在為你想要的世界投票」，因此她選擇要和不願迫害新疆人權的國際品牌站在一起，秀出穿上Adidas、Puma的運動風穿搭美照，也點名台北市議員許淑華一起聲援這些拒用新疆棉花的國際品牌。