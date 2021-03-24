戴琪出任美國貿易代表　吳釗燮：TIFA相關會議今年一定舉行

▲美國新任貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

美國參議院日前在無人反對的壓倒性票數下，通過戴琪出任貿易代表人事案，由於戴琪是台灣出身的移民之女，外界也好奇是否能為台美貿易開啟新局，甚至重啟台美TIFA的復談。對此，外交部長吳釗燮24日表示「很有機會」，有關與TIFA相關的會議，今年之內一定會舉行。

吳釗燮24日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。民進黨立委劉建國質詢時表示，美國新上任的貿易代表戴琪是台灣裔，大家期待可以為台美貿易開啟新局，台灣也展現出很多善意，包括日前進口萊豬等，詢問台灣能否樂觀看待台美TIFA復談。

對此，吳釗燮坦言「很有機會」，外交部正在努力當中，美方也知道台灣的期待，儘管相關時程還沒有辦法說明，但是跟TIFA相關的會議，今年之內一定會舉行，確切時間我還沒有辦法向外界報告。

劉建國再問，在美中兩大國的博弈之中，外交部該如何審慎面對相關困境，並詢問有無相關避嫌的措施配套。

吳釗燮說明，台灣面對中國的軍事、外交威脅越來越大，當然要找可以支持我們的國家，不管是美國、日本、歐盟等都在做努力，大家也都可以看到成果，但是在美中之間非常激烈的競爭態勢，美國也提到跟中國在氣候、防疫等層面有合作的空間，外交部都在觀察當中。

劉建國也提及，在日前剛結束的美中會談，台灣議題第一天就被搬上檯面，詢問美國事後是否有向台灣簡報。吳釗燮則說，美國已經做過一次簡報，沒有出乎意料的內容，跟事前的簡報內容相當一致。

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