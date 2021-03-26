「新疆棉背後」追星歸追星？ 　王婉諭：每次消費是為想要的世界投票

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

瑞典服裝品牌H&M發表聲明拒用新疆棉花，在中國大陸引發抵制浪潮，部分網友除要求品牌退出中國，更四處要求藝人表態。對此，時代力量立委王婉諭26日表示，當然還是有人說「政治歸政治、衣服歸衣服、追星歸追星」，但也請別忘記「你的每一次消費、每一次選擇，都是在為你想要的世界投票」。

王婉諭26日在臉書表示，「新疆棉背後，是中共對少數族群血淋淋的迫害」。根據英國媒體BBC去年發布的最新研究，證明中國正迫使數十萬維吾爾族和其他少數民族人群，在西部新疆地區廣闊的棉田中從事艱苦的體力勞動。

王婉諭說，這不僅首次清晰地展示了採棉產業背後潛在的強迫勞動規模，有關少數族裔被迫在紡織廠工作的指控，也得到詳細記錄，「中共對於新疆少數族群的迫害，是血淋淋的不爭事實」。

王婉諭指出，這幾天包括H&M、Nike、UNIQLO、adidas、Burberry、New Balance、PUMA、Calvin Klein等國際品牌，因為選擇拒用新疆血汗棉花，被中國大動作抵制，甚至還有許多中港台藝人趕緊跳出來切割，以表效忠。

王婉諭強調，這樣的情況不是第一次，在中共面前沒有偶像、沒有真相、沒有自由，沒有不表態的權利，甚至連站起來的權利都沒有，當然還是有人說「政治歸政治、衣服歸衣服、追星歸追星」，但也請別忘記「你的每一次消費、每一次選擇，都是在為你想要的世界投票」。

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