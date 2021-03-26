長榮貨輪卡蘇伊士！海巡署示範「高雄艦轉彎」　超複雜步驟曝光

▲長榮貨櫃輪長賜號卡蘇伊士運河，海巡署示範高雄艦如何轉彎。（圖／翻攝臉書「海巡署長室」）

記者莊智勝／綜合報導

長榮重型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）23日在蘇伊士運河新航道擱淺，儘管相關單位全力投入搶救，但迄今已逾3天，長賜號仍動彈不得；究竟體型如此巨大的貨櫃輪該如何轉彎？臉書粉專「海巡署長室」今（26日）下午PO出影片，以「高雄艦」示範轉彎技巧，短短30秒影片令網友大開眼界。

「海巡署長室」PO文表示，這幾天大家最關心的，就是挖土機們到底要挖多久，才能把「長賜號」從蘇伊士運河救出來？雖然不及長賜號「長400公尺、22.4萬噸」的巨型身材，但海巡署找來了120公尺長、3000噸的高雄艦進行「轉彎示範」，短短30秒的影片中可見，高雄艦要左轉時並不向汽車轉彎直接掉頭如此簡單，而是須先繼續往前開，「過頭」了之後再往右後方「倒車轉彎」，慢慢旋轉直到將船頭對準船道後這才終於成功過彎，也因此，每次入港停靠都是「超專業的技術」，需要許多人一起合力才能完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄艦轉彎圖解。（圖／翻攝臉書「海巡署長室」）

相比之下，體型好幾倍大的長賜號可想而知，勢必需要更大的空間才能轉彎脫困；而蘇伊士運河也因這起「塞船事故」，每小時的虧損達新台幣114億元天價，目前專家們正在想方設法投入救援工作，只盼長賜號能盡早脫困、回歸正確航道，但目前「狀況極為困難」，預計救援工作可能需要數日、甚至數周時間。