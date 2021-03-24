駐外人員染疫35館處計42人　吳釗燮：9國已完成疫苗施打

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

外交部人事處處長林文淵24日表示，截至目前為止，外交部所屬駐外人員總共有42位感染新冠肺炎，其中有41位已經康復，剩下一位則是輕症，已經按照當地規定實施居家隔離中。外交部長吳釗燮則說，已經有9國外館人員完成疫苗施打，後續還有17國已經在規劃當中。

吳釗燮24日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。民進黨立委劉建國質詢時表示，有關駐外人員的疫苗施打，在15個國家中有7個國家已經完成，詢問另外8個國家什麼時候要完成。

吳釗燮指出，目前已經完成施打的疫苗，包括馬紹爾群島、帛琉、俄羅斯、以色列、蒙古、英國、斯洛伐克、聖克里斯多福、聖文森等9國，後續還有17個已經規劃要施打，要看這些國家內部施打的程度與時程。

劉建國再問，這些國家是否以醫療人員為優先施打順序，吳釗燮則說，他們當然都是以醫療人員為優先，但會把駐外人員放到施打名單。

劉建國詢問，目前外交部及所屬駐外人員總共有幾人染疫。外交部人事處處長林文淵說明，駐外人員到目前為止總共有42位染疫，其中有41位已經康復，剩下一位則是輕症，已經按照當地規定實施居家隔離中。

吳釗燮說明，目前外交部所有的館處，一共有35處有同仁染疫，外交部派出去的同仁一共有42位，如果將當地的雇員加進去的話則有106位，僅管染疫的比例蠻高，但也看得出外交同仁的辛苦。

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