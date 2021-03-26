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歐陽娜娜、張鈞甯挺新疆棉花　蘇貞昌：有些人為利益不知輕重

記者徐政璿／台北報導

H&M因「人權問題」拒用新疆棉花，遭到中國大陸官方及網友抵制。針對台灣藝人歐陽娜娜、張鈞甯、許光漢表態支持新疆棉，行政院長蘇貞昌26日在立法院備詢時指出，有些人不知輕重或為自己的利益，不知人權重要。文化部長李永得則呼籲，不要為個人利益，為侵犯人權行為背書。

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌施政總質詢 個人質詢 教育及文化組 文化部長李永得 教育部長潘文忠 立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

瑞典快時尚品牌H&M發表聲明拒用新疆棉花後，在中國大陸引發抵制浪潮，這把火也燒到Adidas、Nike、Uniqlo、ZARA、GAP、等國際知名品牌，部分中、港、台藝人則紛紛發表聲明支持新疆棉。

民進黨立委吳思瑤26日在質詢時指出，台灣人權立國，但台灣藝人歐陽娜娜、張鈞甯、許光漢都相繼發表與新疆棉的聲明，看在台灣人的眼裡何其傷痛；她也強調，雖然藝人有商業考量，但文化部應宣示立場。

李永得回應，人權是普世價值，也是人類文明展現，中國大陸犯了嚴重侵犯人權的事情，台灣應與全世界同步譴責並抵制中國；藝人的行為可能是基於商業利益考量，但文化部立場是呼籲藝人要從人類普世價值來看，不要為個人利益，為侵犯人權行為背書。

吳思瑤也追問，經濟部長王美花曾表示不排除跟進國際作為，嚴禁進口不人道生產的新疆血棉花，行政院的立場為何？

蘇貞昌回應，台灣從威權走到民主，經過幾世代努力才能打破威權，並被世界稱讚最尊重人權的國家；任何地方壓迫人權，台灣都同聲譴責，政府應用任何有利方式抵制。

蘇貞昌指出，有些人不知輕重，或為自己的利益、不知人權的重要，有不符合國家利益、不尊重人權的言行；若觸犯法律，台灣是個法治國家；若無觸犯法律，呼籲應為人權發聲，替世界人權共同努力。

▼挺新疆棉！歐陽娜娜掰了Converse…許光漢、彭于晏都解約。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

▲挺新疆棉維護祖國！歐陽娜娜掰了Converse…許光漢、彭于晏都解約。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

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