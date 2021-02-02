游錫堃：盼印太各國打造堅實同盟關係　抵禦極權國家宰制亞太野心

▲立法院長游錫堃出席亞太國會議員聯合會(APPU)第50屆大會暨第84屆理事會視訊會議。（圖／游錫堃辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃2日出席亞太國會議員聯合會（APPU）第50屆大會暨第84屆理事會視訊會議，他表示台灣與在場各國同屬印太地區民主自由體制國家，彼此理念相近，希望在平等互惠交流下，打造緊密堅實的同盟關係，才能有效抵禦極權國家以軍事、經濟、科技、外交等手段，宰制亞太地區的野心。

游錫堃2日率領台灣議員團出席第50屆APPU會議，並以APPU第49屆大會主席的身分向籌辦「APPU第50屆年會暨第84屆理事會」的日本代表團表達誠摯的謝意，並祝福此次會議成功圓滿。

游錫堃表示，去年起新冠肺炎肆虐全球，嚴重傷害人類健康與經貿活動，目前確診人數已經超過1億，更帶走222萬人以上的寶貴性命，令人非常難過，但也凸顯出各國相互合作支援的重要性。

游錫堃指出，過去一年來，台灣國內上下一心、團結抗疫，同時也與國際友邦攜手合作，傳達「Taiwan Can Help」的善意。尤其，台灣與在場各國同屬印太地區民主自由體制國家，彼此理念相近，而面對諸多共同挑戰，期待未來繼續深化緊密夥伴關係，一起處裡我們共同面臨的課題。

游錫堃分享，台灣現階段的抗疫雖被多數國家所肯定，但台灣的政府與人民仍然戰戰兢兢、不敢大意，做到全國人民願意改變原本的生活習慣、配合種種不便的防疫措施，其實並不容易，台灣政府在兼顧人權及落實民主的前提下，即時提供透明公開的疫情訊息，加上與民間的協力合作，才能活用防疫資訊，強化物資分配，與全民共同守護人民的健康。

游錫堃也提到，台灣記取2003年SARS的慘痛經驗，超前部署，嚴控國境風險、要求精準檢測、落實社區防疫、強化醫護應變、妥善物資調度、善用科技加速研發，也讓民眾目前在上班、就學、購物、旅遊等日常生活上並未受到太大的衝擊。

游錫堃強調，台灣曾經在各種疫情中孤立無援，更能感同身受相互支援的重要，在過去這段抗疫期間，有超過80個疫情嚴重國家的醫護人員，收到台灣的援助物資，台灣今後仍會在確保國內需求無虞下，持續在口罩、藥品及技術等資源上對國際社會提供更多的幫助，攜手共渡難關，盡到一個負責任的國際社會成員的本分。

游錫堃說，長久以來台灣面臨無理的打壓，被排除在世界衛生組織（WHO）之外，非常感激諸多國際友人發聲力挺台灣，包括去年世界衛生大會（WHA）會議期間，前日本首相安倍晉三、現任首相菅義偉及其內閣成員，還有諾魯、史瓦帝尼、馬紹爾群島及宏都拉斯等國家發言肯定「台灣模式」的抗疫成果，大力支持台灣，讓台灣感到非常溫暖與感動。

游錫堃表示，去年他在國會議長的就職演說中，曾經提到要「深化民主同盟」，意思就是希望與同屬印太地區的各國，在平等互惠交流下，能有進一步的合作，打造緊密堅實的同盟關係，唯有如此才能有效抵禦極權國家以軍事、經濟、科技、外交等手段，宰制亞太地區的野心，促進亞太地區的共榮共好。

游錫堃指出，雖然全球因疫情影響，國際交流趨緩，但台灣去年仍然很高興有機會接待不少理念相近國家的高層訪問團，包括日本前首相森喜朗（MORI Yoshiro）、前美國衛生與公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）、前美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）、捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）等，他要感謝他們願意以行動支持台灣拓展國際空間。

游錫堃強調，世界局勢變幻無常，所有自由民主國家應該更加團結，維持緊密的合作夥伴關係，促進區域和平穩定及繁榮發展。2020年全球經濟受到疫情嚴重衝擊，但在許多國家的支持下，台灣相對幸運地在出口方面仍有不錯的表現，經濟成長率為2.98％，今後台灣仍將持續深化國際合作、共享資訊，以確保有個更健康、開放、繁榮的生活。

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