快訊／下一步選2022、2024？　趙少康：我不排斥任何位置

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人趙少康即將「重返國民黨」，國民黨主席江啟臣證實，已經收到趙少康的回復黨籍申請，很快將進入正式程序。趙少康1日親自召開記者會說明，被問到是否有意參選2022縣市長甚至2024，趙少康表示，「我覺得只要能為台灣做事，為藍軍做事，這位置真的可以的話，我不排斥任合位置。」

▲趙少康重返國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

對於趙少康重回國民黨能否競選黨主席，依照黨內現行規定，必須回復黨籍滿1年，並且具備中評委或中央委員身分才符合資格。換言之，趙少康即使回到國民黨，也無法如韓國瑜所願，出馬競選黨主席。

國民黨初步規畫在7月24日前後進行黨主席改選，9月5日召開全代會，新任黨主席將擁有2022縣市長選舉提名權，黨內也關注趙少康下一步的規劃。

對於趙少康聽取韓國瑜建議後開始思考，並與江啟臣見過面，最後決定重返國民黨，江啟臣認為，以趙少康的聲望與歷練，能回到國民黨，他非常歡迎，也代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎。因此當得知趙少康不排斥回到國民黨，自然是展現歡迎的態度。

江啟臣指出，尤其國民黨此刻相對艱困，只要認同、支持國民黨的理念，願意加入或回到國民黨的大家庭，國民黨都表示歡迎。