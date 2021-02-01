趙少康證實「韓國瑜要我選黨主席」　私下對話曝光！

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人趙少康宣布「重回國民黨」，1日親自召開記者會證實，前高雄市長韓國瑜去年9月開始不斷勸進他參選黨主席，認為「只有趙少康能救國民黨」，不過，因趙少康不是黨員也非中評委，恐怕沒有資格，韓國瑜則表示會替他向江啟臣爭取。

▲趙少康親自說明重回國民黨一事。（圖／記者屠惠剛攝）

趙少康還原他與韓國瑜的對話，他指出，去年9月時，韓國瑜突然說要跟他見面，那時外界盛傳韓國瑜要選黨主席，因此以為一定是要他支持韓國瑜參選，「我們吃飯到一半，他突然說有件事要說，我問『你要選黨主席？』 他說『不是啊！我怎麼要選黨主席？你要選黨主席！』」

趙少康轉述，韓國瑜提到，他很替國家擔憂，看來看去認為「只有我能救國民黨」， 但趙少康認為目前主持的節目很多，「我如果出來，所有節目都要放棄，何必呢？」



趙少康表示，韓國瑜仍鍥而不捨，從九月開始一而再、再而三來說服，很感謝他的看重，「後來我跟他說我沒資格，因為我不是國民黨員，也不是中央委員或中評委」，韓國瑜則對他說「中評委的事他去跟江啟臣討論，如果可以的話，能不能下來選，趙少康則回應韓，「如果你搞成了我們再來討論這件事。」

趙少康表示，據他了解，韓國瑜跟江啟臣談了很多次，自己也跟江啟臣見了幾次面，「他對我回國民黨表示歡迎，就把回復黨籍的表格送給我，我還放在桌上考慮3、4天，但後來想想大家都是大人了，講好了要填那就填了。」

對於趙少康重回國民黨能否競選黨主席，依照黨內現行規定，必須回復黨籍滿1年，並且具備中評委或中央委員身分才符合資格。換言之，趙少康即使回到國民黨，也無法如韓國瑜所願，出馬競選黨主席。