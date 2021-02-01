游錫堃：收賄案影響國會形象　但許多立委很認真一年完成190議案

▲立法院長游錫堃與秘書長林志嘉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇震清被控收受前太流公司董事長李恆隆賄款遭訴，在上月29日完成交保。對此，立法院長游錫堃1日表示，立委涉收賄案對於國會形象確實有影響，但他仍尊重司法的裁判，其實許多立委都很認真，過去一年完成了190件的議案。

由於有民調顯示，有42％民眾認為，立委涉收賄案重創國會形象。游錫堃表示，這件事確實對國會的形象會有影響，不過仍會尊重司法的裁判；他認為，其實也有很多立委非常努力，上週朝野協商民國110年中央政府總預算案，可以用「日以繼夜」來形容。

游錫堃說，立委們每天都在協商，到最後有117項提案被送至院會表決，且綜合過去一年，共完成190件議案，國會對於預算或法案都非常的認真。

至於新會期的重點，游錫堃表示，因為有些法案還在委員會，目前不知道有多少會是重點，但這個會期立法院會啟動修憲委員會，朝野對於這個議題應該會有比較多的討論。

另外，對於民進黨「正國會」的立委要舉辦邁向國家正常化的修憲公聽會一事，游錫堃說，他是站在國會行政的立場，所有立委都有民意基礎，而且國會是合議制，立委們的提案，他是沒有准駁權的。