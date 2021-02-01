「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜　無黨籍戰北縣立委得23.5萬票

▲趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

現年70歲的資深媒體人趙少康寶刀未老，宣布重返國民黨，並稱前高雄市長韓國瑜力勸他參選黨主席，消息一出為政壇投下一顆震撼彈。論起政治生涯，當年在台灣刮起趙少康旋風可不輸韓流，1992年以無黨籍競選立委，在台北縣一舉囊括23.5票，2008年實行單一選區兩票制之前，該紀錄無人能撼。

趙少康1981年至1987年間擔任兩屆台北市議員，1981年以國民黨籍首次參選，便以僅次陳水扁的選區第二高票當選，1985年陳水扁辭職轉戰台南縣長，趙少康以選區最高票當選連任，1987年增額選上立委。

1989年趙少康與王建煊、郁慕明、李勝峰等人成立國民黨的黨內派系「新國民黨連線」，要求民主化，倡議黨改造運動，成為一股強大勢力，同年，為了聲援八九學運的學生，發起錄製音樂專輯《歷史的傷口》。1991年趙少康進入郝柏村內閣，成為行政院環境保護署署長。

1992年立委選舉，新國民黨連線成員未獲國民黨提名，趙少康以無黨籍投入立委選戰，在台北縣一舉拿下23.5萬票，創下最高票紀錄，造成同選區立委得票數超低仍能當選的奇特景象，得票數比該屆立委選舉第二高票多出一倍，受選民歡迎形成一股趙少康旋風，程度不輸給當今韓流，2008年實施單一選舉兩票制之前，趙少康的得票紀錄無人能憾，被封為「政治金童」。

1993年新國民黨連線脫離國民黨組成新黨，趙少康擔任第一屆新黨全國委員會召集人。趙少康1994年代表新黨競選台北市長，挑戰尋求連任的國民黨對手黃大洲，以及民進黨立委陳水扁，最後由陳水扁勝出，趙少康吞下1981年參選市議員從政以來唯一一場敗仗，隨後淡出政壇投入媒體界。