總預算案完成協商力拚臨時會三讀　立院29日上演表決大戰

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃28日繼續召集朝野協商，完成「中華民國110年度中央政府總預算案」協商事宜，未獲共識的保留提案將待29日院會表決，力拚在臨時會結束前完成三讀程序。

立法院自1月11日起召開臨時會，處理110年度中央政府總預算案、國營事業預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。其中，前瞻預算已於19日三讀通過，朝野協商日前決定國營事業預算案列下會期優先處理議案，目前僅剩總預算案尚未完成三讀。

對此，游錫堃分別於1月22日、25日、26日、27日、28日召集朝野黨團協商，研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，並於28日下午1時45分審查完畢。

立法院臨時會29日將投票表決未獲共識的保留提案，提案內容包括中火主決議案、國民黨團禁止萊豬入校主決議案，以及時代力量黨團要求內政部檢討國徽與中國國民黨的黨徽難以區分的主決議案等，處理前由時代力量黨團推派3人、民眾黨黨團推派3人、國民黨黨團推派6人、民進黨黨團推派6人輪流交叉發言，發言完畢後各保留提案均不再發言。

游錫堃日前召集朝野協商，研商總預算案相關事宜，朝野黨團在會中達成共識，暫時統刪新台幣255億元。

統刪的內容包括，通案減列委辦費5%、大陸地區旅費40%、國外旅費及出國教育訓練費5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、政令宣導費20%、設備及投資6%、對國內團體捐助與政府機關間補助5%、對地方政府補助5%，另外新增一般事務費刪5%。

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