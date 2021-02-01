游錫堃要公務員修台灣史　孫大千：民進黨先重修中華民國憲法

▲游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院長游錫堃31日在台灣議會設置請願育動百年展開幕致詞時提到，台灣是一個沒歷史記憶的國度，要怎麼樣讓台灣有記憶？全國公務員都要去大學修3學分台灣史，公務員非常努力，一定會去修，因為沒修會影響升遷、考績，這樣對台灣恢復記憶很有幫助，尤其是軍隊、司法官還有調查局，更應對台灣有歷史記憶。對此，國民黨前立委孫大千批評，民進黨的政治人物都去大學重修中華民國憲法。

孫大千1日在臉書表示，一個人究竟是要多無知，才能夠說出如此可笑的話？要求公務員對台灣恢復記憶前，是不是先要求民進黨的政治人物對中華民國恢復記憶？台灣是中華民國的領土，並不是一個國度，游錫堃如果帶種，就辭去中華民國的立法院院長，直接投入獨立建國的革命，否則就別在這裡領著中華民國的俸祿，卻做著消滅中華民國的事，任何一位生活在台灣的民眾對台灣的情感都是無庸置疑的，怎麼會沒歷史記憶？與其思考要怎麼樣讓台灣有記憶？不如先想一下要怎麼讓游錫堃有知識。

孫大千指出，國家的公務員原本就有特定的養成課程，為什麼還要一個命令下去，逼全國的公務員都去大學修三個學分台灣史？難道是嫌台灣的公務員還不夠忙？還是懷疑台灣的公務員不夠愛台灣？最令人憤怒的是，竟然要用影響升遷和考績來威嚇公務員，還特別點名軍隊、司法官，以及調查局，如此作賤和羞辱公務員，游錫堃難不成把全台灣的公務員都當成是民進黨的家奴？

孫大千認為，台灣現在最大的憲政危機，就是執政黨缺乏愛國意識，毫無國家認同，一方面借殼上市，騙選票，拿資源；另一方面，絞盡腦汁消滅中華民國，推動階段性的台獨，與其叫全國的公務員去修台灣史，不如先叫民進黨的政治人物都去大學重修中華民國憲法。