快訊／趙少康自爆被勸進選黨主席　韓國瑜說話了

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，他1日上午出面表示，是因為高雄市前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席。韓國瑜1日下午透過臉書表示，「我在此對趙少康先生表達強烈敬意，感謝他在國民黨最艱困的此刻願意挺身而出、擔起重任」。

韓國瑜表示，作為國民黨的一員，我也在此向趙少康先生表達強力支持，期盼國民黨能在良性競爭下，選出一位深獲大家肯定的領導者，帶領藍營團結士氣，並提升在野監督的力量，持續與民意站在一起。

不過，根據國民黨的規定，回復黨籍後需要1年，並且具中評委或中央委員身分才能競選黨主席。

國民黨發言人盧宸緯表示，根據109年中國國民黨主席補選作業細則第4、5條規定，候選人必須具有「選舉人資格」，包括必須入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員。

另外，依照109年中國國民黨主席補選作業細則第五條關於侯選人資格規定：具選舉人資格，曾任中央評議委員或中央委員，未曾受停權1年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分，經本黨具有黨權之黨員百分之三以上連署，且獲得選舉監察委員會審查通過者，為黨主席選舉候選人。

國民黨主席選舉辦法預計今年4月出爐、5月公告、7月投票，全代會預計9月初舉行。至於中常會是否可能更改施行細則讓趙少康參選？盧宸緯指出，施行細則原則上不得踰越選舉辦法，而選舉辦法必須送中常會通過再送到全代會核備，以今年時程來看無法趕上。

關於時程的安排，黨務人士解釋，過往全代會都在8月底、9月初舉行，由於國民黨提出2項公投預計在8月28日舉行，為避免全代會與公投推動強碰，今年全代會時間將安排在公投之後，預計9月召開，屆時新任黨主席早已經出爐。