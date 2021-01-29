前瞻3期2298億、總預算2兆1359億通過　立院臨時會劃下句點

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院29日三讀通過中華民國110年度中央政府總預算，為第十屆第二會期臨時會正式劃下句點。對此，立法院長游錫堃表示，這次臨時會，黨團密集協商超過56個小時，三讀了關乎台灣未來發展的2298億前瞻基礎建設第三期預算，以及2兆多的110年度中央政府總預算案。

立法院臨時會29日三讀通過中華民國110年度中央政府總預算案，原先歲入編列2兆450億元、歲出編列2兆1615億元，最終按照朝野協商結果，歲出統刪256億元，改列約2兆1359億元，刪減比例1.18%。

游錫堃在宣布散會前表示，這次臨時會，黨團密集協商超過56個小時，三讀了關乎台灣未來發展的2298億前瞻基礎建設第三期預算，以及2兆多的110年度中央政府總預算案。

游錫堃說明，綜合過去一年，立法院完成了190件議案，包括法律案112案、預決算案50案、條約案2案、人事同意權6案，以及其他議案20案等。

▲中央政府總預算案三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃說，過去這一年來，新冠肺炎肆虐全球，至今確診人數已經超過一億、死亡人數達219萬，嚴重威脅人類生活及生命安全，重創經貿產業發展與國際交流。

游錫堃指出，第十屆新國會迄今，朝野黨團雖間有爭吵，但亦有更多的合作，包括快速通過「肺炎防治及紓困振興特別條例與預算」，109年度國營事業預算也較往年提早通過。

此外，立法院更制定了攸關司法改革的《國民法官法》、完成了亞洲首部《公共衛生師法》、通過農業界企盼數十年的《農業保險法及農民退休儲金條例》、平抑房價的《實價登錄三法》，以及為18歲公民權修憲揭開序幕的《民法》相關條文修正案。



游錫堃表示，在遭受疫情重大影響下，立法院仍相繼成立了台日交流協會等36個與各國國會議員聯誼組織，致力拓展國會外交、深化民主同盟，也與全球海外台商組織連結，爭取台灣國際空間。

游錫堃提及，立法院繼去年2月通過「台灣加入世界衛生組織（WHO）」大會決議文、5月朝野黨團共同聲明譴責中共通過「港版國安法」侵害香港民主法治外，去年秋天更在國會議場接待捷克參議院議長韋德齊，這是台灣史上首次非邦交國現任議長在立法院發表演說。

游錫堃接續指出，立法院10月無異議通過促請蔡政府積極推動「台美復交」及「促美軍協防台灣」等決議，用實際行動告訴全世界，台灣是一個反威權、反壓迫、愛好自由民主的國家，而民主國家要團結一致，才能捍衛我們的共同價值及世界和平。



游錫堃也說，在開放國會行動上，為了讓民眾更有效地掌握議事討論，立法院推出LINE官方帳號，每日提供開會議程及會議直播連結，提升國會議事資訊取得便利性，也讓台灣國會頻道正式邁入2.0的新時代。



游錫堃強調，他要再次感謝立法院朝野黨團，以及全體委員、議事、駐警及全院工作同仁在過去這一整年的努力、付出與辛勞，並祝福大家新的一年平安順興、新年快樂，隨即宣布臨時會散會。

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