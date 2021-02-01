趙少康選黨主席「不符資格」　國民黨：要達2項要件

▲資深媒體人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他1日上午出面證實，高雄市前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席，但他表示自己目前非黨員，也並有中評委資格，無法參選主席。國民黨發言人盧宸緯1日表示，根據黨內規定，回復黨籍後需要1年，且具中評委或中央委員身分才能競選黨主席，若按照現行規定，趙少康並不符合。

趙少康1日上午受訪表示，自己當時退出國民黨，曾主動向黨中央申請註銷黨籍，所以他當時是註明「退黨」，由於參選主席必須當過中央委員、中評委，韓國瑜當天也說，「中評委的事情我會去跟江啟臣討論」，趙也認同，如果搞成了再來討論這件事，事後韓、江也私下談了很多次。

趙少康坦言之後曾和江啟臣見面，江對他回黨表示歡迎，於是把恢復黨籍表格給他，趙考慮了3、4天後才填寫送給黨中央。

至於有沒有資格選黨主席，趙少康說，「這是江啟臣的事情，有資格就選，沒資格就不可能選」，如果選黨主席才會辭去媒體工作。

針對趙少康擬角逐黨主席一事，國民黨發言人盧宸緯1日回應，根據黨內規定，回復黨籍後需要1年，並且具中評委或中央委員身分才能競選黨主席，若按照現行規定，趙少康不符合資格。