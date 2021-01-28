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馬英九隔空嗆「怎有時間打口水戰」　游錫堃笑回：是誰先打的

▲▼立法院朝野協商 游錫堃堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，意外掀起立法院長游錫堃、前總統馬英九兩人的隔岸交火，游錫堃日前批評「馬英九先生講話要憑良心」，引來馬英九反擊「怎麼有這麼多時間打口水戰」。對此，游錫堃28日受訪時僅笑回，「是誰先打的？哈哈哈」。

桃園醫院爆發群聚感染，SARS疫情期間和平醫院封院的議題也再度引起討論。當年擔任行政院長的游錫堃日前受訪時指稱，當年和平醫院要封院之前，時任台北市長馬英九並沒有跟他報告，自己完全不知道，並要求馬英九自己出來面對，「你如果要硬凹的話，我就把我的資料拿出來」。

不過，此番言論隨即引來馬英九反批，「我很詫異，他的副院長召開的會他怎麼都不知道呢？恐怕他自己要檢討吧」。馬英九強調，現在衛福部桃園醫院的問題這麼嚴重，「怎麼有這麼多時間打口水戰呢？這點我非常不以為然」。

▲▼前總統馬英九1/27參加會計師公會寒冬送暖贈白米活動，被媒體問及和平醫院封院的決策過程，不滿的說防疫都來不及了，執政黨怎麼還有時間在噴口水，丟下一句不以為然隨即離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

游錫堃28日上午召集朝野黨團協商，繼續研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜。有關馬英九質疑「打口水戰」一事，游錫堃會前受訪時笑說，「是誰先打的？哈哈哈」，而且自己都是被動的，他在新冠肺炎疫情之後也沒有主動提及當年的做法。

游錫堃強調，自己只是希望馬英九講話要憑良心，「我幫他解決很多事情，那時候解決事情我也都沒有對外」。

此外，游錫堃27日晚間也在臉書發文，秀出前行政院副院長林信義的來信，信中寫道他從未接獲當時台北市政府的任何書面、電話、口頭告知，封院是前市長馬英九決定。

對此，游錫堃表示，因為林信義有看到媒體報導，「他比較有時間，所以寫信給我」，最主要是林信義認為有人講出不實的消息，「說事前有跟他報告，他說他事前都不知道」，馬英九是等到做決定封院後才告知行政院，所以事前林信義都不知道。

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