桃機過年返鄉潮　林佳龍令需有陰性報告、明確檢疫居所才能回台

▲不少旅客想趕回台灣過農曆春節，桃園國際機場入境旅客大幅增加。（圖／記者李毓康攝）



記者賴文萱／台北報導

衛福部桃園醫院群聚染疫風暴持續延燒，時間又將近農曆過年，桃園機場近日人潮爆滿，從去年每天1000人，增加到最近每天超過3000人。交通部長林佳龍重申，旅客除了需出示登機前三天內核酸檢測陰性報告，也要求國外返國旅客在登機前確認返國後檢疫居所，航空公司才會准予登機返國。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍今率交通部相關部會首長舉行新春記者會，會前受訪表示，要確實來落實防疫邊境、守護國門，目前在疫情高峰階段，針對入境旅客，已要求航空公司落實除了核酸檢測證明外，也一定要確認有很明確的防疫旅館或居家檢疫一人一戶，如果有違反就會重罰。

林佳龍也在臉書發文提醒，快過年了，返鄉入境旅客從去年的每天1000人，增加到最近每天超過3000人。國內防疫層級升高，為進一步避免產生防疫破口，交通部配合中央流行疫情指揮中心指示，除了需出示登機前三天內核酸檢測陰性報告，也要求國外返國旅客在登機前確認返國後檢疫居所，航空公司才會准予登機返國。

交通部也請各航空公司務必遵守落實，即刻起配合實施，’另請民眾通知即將返台的親友，預先安排檢疫住所；回國之後，齊心防疫，守護台灣！

檢疫居所選項：

1.自費入住防疫旅宿：https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/

2.自費入住集中檢疫場所：https://sp1.hso.mohw.gov.tw/ccqs/

3.自宅或親友住所（限一人一戶）

4.專案入住指定集中檢疫場所（限須至集中檢疫場所之移工及特殊專案者）

▲陳時中表示，預估27日居家檢疫人數達高峰，大約在5萬人上下。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中昨也表示，前2個禮拜進來2000多人左右，這幾天分別有4300人、4900人、再來3900人、3200人，這幾天到27日，預估每天都會有3、4000人入境，7天大概會進來2萬1000人，他預估到27日會達到居家檢疫人數高峰，大概在5萬人上下。

今年受疫情影響，返國旅客至少得在27日入境，才能夠趕在農曆年前完成14天居家檢疫，順利與家人吃年夜飯，因此今年農曆年返國潮也較往年提早約兩週出現。

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