健保卡註記有漏洞！醫曝外送員、藥商「6風險族群」恐流入社區

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

記者謝承恩／台北報導

中央疫情指揮中心公布案889及890足跡，其中案889是在其他間醫院急診就醫時，才發現確診，擔心早就有漏網之魚流入社區！振興醫院感染科主任醫師李明政指出，目前健保卡都會註記是否為部桃患者，但探病、急診陪病者、藥商、儀器商物流員及外送員，這6族群才是最難揪出的。

曾在部桃就醫的人，到其他醫院看病，只要插入健保卡，就會發現相關註記，讓防疫人員能提高警覺做好治療及防護，然而振興醫院感染科主任醫師李明政指出，這一道防線仍然會有漏洞！「在1月6到19日有去過部桃門診看病者或急診就醫的人，就會被註記起來，但有少部分的人沒被匡列到。」

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他列舉，特別是探病者，要做到實名制有困難，沒辦法一一都登記到，再來就是陪同去急診就醫的陪病者，雖然就醫患者會有健保卡註記，但是陪同的家屬、朋友都找不到資料。另外還有到醫院做生意的人，舉凡藥商、儀器商、送包裹的物流員及外送員等，這一類的族群都很難被匡列出來。



這次疫情指揮中心公布的案889及890也是在其他醫院就醫後才被發現確診，李明政呼籲，民眾除了通報要進行自主健康管理之外，去其他醫院就醫也要主動告知足跡，「像這次90多歲的病患案881，在居家隔離期間，因牙痛就醫才被發現染疫。」如果沒有主動告知，就很難安排相關的醫院進行治療及採檢，社區風險又更高。



此外，各家醫院也要務必確實做到TOCC的詢問，包括旅遊史、職業別、接觸史、群聚等細節內容，李明政提醒，「要確實問到病人的細節，不要檢查或治療到最後，才發現患者來自相關疫區，最後才發現就太晚了，尤其在這個時期的詢問細節更重要。」