部桃仍有190病患留院誰來照顧？王必勝拿數字回應：人力充裕

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院24日確診2例感染源不明的住院病患與陪病家屬，分別列案889、案890，相關醫護人員遭匡列採檢，而目前部桃院內尚有190多名病患，照顧人力遭到質疑。部桃前進指揮所指揮官王必勝今（26）日受訪表示，現在陸續有醫護解隔離可返回工作崗位，相關人力充裕，一人一室隔離病患一定有專責醫師照顧。

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▲王必勝分享前進指揮所情況。（圖／取自王必勝臉書）

部桃醫院感染事件到目前為止已經有15人確診，包含醫護、護理師的家人、患者與陪病家屬等，當中值得注意的是最新確診的案889、案890兩人，889為12A病患，該處至目前為止並未有相關人員感染，被歸類感染源仍不明。

指揮中心除擴大回溯相關病人與陪病者等三類對象，目前已經有2265人遭匡列，另相關科別院內工作人員採檢，總共195人核酸檢驗都是陰性。

傳出外界質疑目前仍在部桃患者相關照顧人力可能不足，王必勝今日受訪澄清，目前在院病患不多，相關照顧人力充裕，目前需接受居家隔離的院內人員約400餘人，確實有因為新個案增加匡列，但初期遭匡列者也陸續解除隔離返回，「解隔離的比增加匡列要多」。

▲部桃照護現場。（圖／翻攝王必勝臉書）

王必勝表示，部桃過往滿載時可照護700~800名患者，至於目前仍留院病患約有190人，其中有60人屬於核心病患如專責照顧、加護病房的患者，現有人力可確保一人一室隔離病患一定有專責醫師照顧；現階段部桃留院患者沒有計畫安排轉出，院內會持續給予照顧。

王必勝另強調，當執勤醫護因為心裡壓力、疲憊或者其他因素需要休息，也會進行調度讓其休息，且不影響休假與獎金。