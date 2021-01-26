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封城變富翁！20歲男放無薪假　反靠「賣小東西」一天爽賺45萬

▲▼英國,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲英國疫情嚴重。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎肆虐不少國家經濟重挫，不過英國20歲的格列佛（Ben Gulliver）卻逆勢而上，在封城期間販賣人們急用商品，一天最多能賺1.2萬元英鎊（約新台幣45萬元）。

據BBC報導，格列佛原本是美髮沙龍店經理，放無薪假時認為是「發展副業」的最佳時機，於是他瀏覽YouTube影片尋找創業靈感，最後決定販售人們在封城時難以取得卻又最迫切需要的商品，譬如健身器材，DIY小物、潔牙設備等。

格列佛售出數千件潔牙商品後，將整個業務以6位數賣給美國投資者。目前，他已辭掉美髮店的工作，全力發展健身器材及其他產品的網路銷售業務，甚至能僱用朋友擔任客服。

談起這段創業歷程，格列佛說自己從小就想當老闆，「求學階段就會花15便士（約新台幣5.7元）買棒棒糖，再以1英鎊（約新台幣38元）賣給同學。」

格列佛表示，自己總是很積極詢問關於做生意的問題，甚至16歲就去日本出差，「當時很想家，但那次瘋狂的經驗讓我學到很多，而最大收穫是要建立人脈。」

如今，事業有成的格列佛想幫助年輕人創業，並提供他們建議，認為他們只欠一個前進的推力，「只要有筆記型電腦、電話跟網路就能創業。」同時他鼓勵年輕人永遠不要放棄自己熱衷的事情，因為「人生可能在一夜間就徹底改變。」

▼Ben Gulliver。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ entrepreneur Ben Gulliver。（圖／翻攝自臉書）

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