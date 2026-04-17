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囚禁120天！她被迫刺青「肉身狂刺男友名」　牙醫竟是變態虐待狂

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲巴西一名39歲女子遭男友囚禁虐待。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

巴西聖卡塔琳娜州（SC）發生變態家暴案，一名39歲女子遭男友囚禁長達4個月，長期忍受毆打與恐嚇等精神與肉體暴力，甚至被迫在身上刺青男友名字多達10處，直至本月初才成功逃脫。

同居變囚禁　她恐怖受虐120天

G1等巴西媒體報導，受害者原以為要跟40歲牙醫男友甜蜜同居，未料卻是噩夢開端。由於對方控制慾極強，她遭沒收手機與電腦，限制使用網路，禁止接觸家人朋友，長時間在家囚禁。

直到4月3日，趁著嫌犯服用安眠藥時逃出家門，什麼都沒帶，發瘋似地跨省逃往南里奧格蘭德州（RS）尋求警方協助，這才終於獲救。

警察局長斯莫萊納爾斯（Marcela Smolenaars）指出，受害者被嫌犯控制日常行程、沒收手機並限制使用網路，而且經常承受暴力虐待，包括使用器械攻擊和死亡威脅，獲救時身上佈滿各種物品毆打留下的淤青與傷口。

此外，受害者被迫1天內在身上刺下9個男友名字，連同之前的另一個刺青，身上共有10處刺青刻著嫌犯姓名，就連脖子上也有。而且在刺青店時，「他強迫她撒謊說這是結婚禮物。」

嫌犯竟是牙醫　早有家暴前科

警方14日搜索嫌犯住處及牙醫診所，並依非法拘禁、身體傷害、威脅和損壞財物等罪名，當場逮捕這名恐怖情人，還在兩處搜出大口徑槍枝、詭異面具及大批電子通訊設備。

令人震驚的是，嫌犯早有家暴前科，曾對前2任女友實施過一模一樣的控制模式，包括過度控制、社交隔離、毆打和非法囚禁。

嫌犯偵訊期間持續保持沉默。但在案件調查期間，他已被法院下令預防性羈押，避免更多女性受害。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

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