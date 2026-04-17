路樹壓死人竟遭疑「蓋牌」　周奕齊怒轟南市府國賠審議玩文字遊戲

▲台南路樹倒塌致死案再掀爭議，周奕齊議員質疑國賠審議過程有疑點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市先前因颱風造成路樹倒塌壓死市民的憾事，17日在市議會定期大會再掀爭議，市議員周奕齊接獲死者家屬陳情，質疑市府於國賠審議過程中疑似隱匿關鍵證據，導致案件遭駁回，當場痛批市府「欺上瞞下」，要求正視行政責任，還給家屬公道。

周奕齊指出，該起事故路樹在颱風來襲前即已出現嚴重病變，樹幹遭蟲蛀中空，形同「病入膏肓」，當地里長也曾通報要求處理，但主管機關未即時處置，最終釀成悲劇。

更引發爭議的是國賠審議過程。周奕齊表示，市府提供給審議委員會的資料疑似未完整呈現現場狀況，包含可清楚辨識蟲蛀、腐朽的照片未被納入，里長事前通報紀錄也未提及，形同刻意塑造「天災不可抗力」的結論方向，讓審議結果失真。

「這不是天災，這是標準的人禍！」周奕齊在議事廳直言，國賠審議應是中立機制，但若基礎資料本身就有缺漏或偏差，結果自然難以公正。他質疑市府為規避賠償責任，透過行政程序操作，反而對家屬造成二度傷害。

周奕齊進一步要求市府立即採取三項措施，包括重啟國賠審議，納入完整影像與通報紀錄重新評估責任；針對相關承辦人員是否涉及隱匿或疏失進行調查；以及全面盤點全市高風險路樹，強化檢測與養護機制，避免類似悲劇再發生。

他強調，市府不應淪為「只會打官司的機器」，更不該利用制度與資訊落差對抗市民，「一條人命換不回市府的誠實嗎？」呼籲市長黃偉哲正視問題，給受害家屬一個交代。