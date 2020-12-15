「不只摩斯漢堡貼台灣豬標章」　蘇貞昌：鼎泰豐、四海遊龍也都有

▲ 摩斯漢堡日前成首家台灣豬標章示範店。（圖／記者許展溢攝）



記者林銘翰／台北報導

美國豬肉將於明年元旦開放進口，行政院長蘇貞昌15日表示，政府超前部署，食藥署印製的肉品標示都已經開始發放，「很多都已經在貼了」，許多連鎖商店包括摩斯漢堡、鼎泰豐、四海遊龍等，都有張貼台灣豬的標章，政府會以防治非洲豬瘟的魄力與效力，讓台灣做到三贏的局面。

蘇貞昌15日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委陳亭妃質詢時表示，政府的考驗從明年1月1日才開始，馬上就會遇到的問題在於，美國豬肉進口的量有沒有超出想像，如何將國產豬的行銷做好、做滿才是最重要，並詢問農委會明年國產豬肉得出去可以達到幾成。

農委會主委陳吉仲回應，台灣在今年在口蹄疫成功變成非疫區，今年出口的豬肉、豬肉加工品預計會有4000公噸，去年一整年加總還不到2000公噸，「不到一年就可以增加一倍」，明年的出口應該很快就會有好消息，主要都是東南亞國家。

陳吉仲說，現在可以出口豬肉的國家沒有幾個，只要是來自非洲豬瘟、口蹄疫的的疫區都不行，連日本都有傳統豬瘟以致於不能出口，「所以我們現在可以出口在世界上算最好的」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



陳亭妃認為，台灣要把握先機，但出口前的配套一定要做好，行政團隊要與豬農、進口商、出口商談好過程，讓豬農了解政府真的在做防範動作。此外，食品標示也必須清楚，給消費端非常明顯、透明的選擇權利，讓消費者了解政府有決心在食品標示，並詢問政府在明年1月1日前能夠做到位。

蘇貞昌表示，「委員方方面面的指教，我們就是正在這樣做」。第一，政府一定要讓國內食品明白清楚標示，讓國人更看到國產食品的品質提升；第二，對於保護本國養豬產業，政府對此更有信心；第三，政府要讓本國養豬產業肉製品打開國際市場，現在台灣守住了非洲豬瘟，豬肉可以正常出口，世界上現在能夠出口豬肉的國家沒有幾個，台灣要把握機會賺國際的錢。

陳亭妃呼籲，希望政府做好把關，為豬農創造更多生機，也可以保障自己的食品安全，明年1月1日一定要讓大家感受到，絕對讓人民有信心的政府。

對此，蘇貞昌則說，政府已經超前部署，食藥署印製的肉品標示都已經開始發放，「很多都已經在貼了」，許多連鎖商店包括摩斯漢堡、鼎泰豐、四海遊龍等，都有張貼台灣豬的標章，政府會以防治非洲豬瘟的魄力與效力，讓台灣做到三贏的局面。

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