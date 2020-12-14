蘇貞昌特支費曝光！一年可花近95萬　法定三大用途一次看

▲蘇貞昌買漫畫給孫女，被爆出打統編。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌買漫畫給孫女，被發現結帳時竟報了行政院統編，在網路上引起熱議。根據國民黨立委洪孟楷提供的預算書資料，行政院長一個月特別費約7.9萬，一年近95萬，他表示，未來將嚴審行政院的公務預算，避免浮濫太過嚴重。

根據曝光的預算編列，行政院長特別費一年特別費共949,200元（79,100元X12月），副院長也有特別費，一年530,400元（44,200元X12月）；秘書長部分則是一年特別費476,400元（39,700元X12月）。

另外，預算編列中，行政院的官員有特別費者，還包括政務委員特別費2,083,200元（21,700元X12月X8人）、發言人特別費260,400元（21,700元X12月）、副秘書長特別費468,000 元（19,500元X12月X2人）合共 476萬8,000元。

至於網路熱議蘇貞昌買漫畫是否能報特支費的問題，依照「各級政府機關特別費支用規定」，特支費使用範圍包含3大用途，但買漫畫送孫女的行為依法並不能請領特支費。特支費三大用途規定如下：

1.贈送婚喪喜慶之禮金、奠儀、禮品、花籃（圈）、喜幛、輓 聯、中堂及匾額等支出。

2.對本機關及所屬機關人員之獎（犒）賞、慰勞（問）及餐敘等支出。

3.對外部機關（即本機關及所屬機關以外之機關）、民間團體與有關人士等之招待、餽（捐）贈及慰問等支出。

在報支手續方面，依「支出憑證處理要點」規定必須取得收據、 統一發票或相關書據，如果因為特殊情形不能取得，應由經手人開具支出證明單，書明不能取得原因，並經支用人（即首長、副首長等人員）核（簽）章後，據以請款。此外，特別費原始憑證應註明用途或案據。

對於打統編的爭議，蘇貞昌14日上午回應，「我也不知道有人多事、多此一舉，還去打什麼統編」，因為用家裡的三倍券買漫畫送孫女，沒有要報公帳，上面有打振興券，依規定也不能報公帳，所以也不必為這個做文章。

針對買漫畫打統編引起網路熱議，行政院秘書長李孟諺說明，蘇貞昌買漫畫所花的錢，都是家中還沒用完的三倍券，總金額是3010元，其中3000元透過三倍券支付，10元是他借給蘇貞昌的，並沒有使用到蘇貞昌個人特支費或其他公務預算。

不過，洪孟楷仍批評蘇貞昌在媒體前上演買漫畫送孫女的戲碼，但拿著三倍券卻到收銀面前打行政院統一編號 ，難不成三倍券還要報公帳？這是花券換現金的概念？之前發言人牛肉麵事件，才義正嚴辭的說不准有下次，原來因為下次要自己打，蘇貞昌徹底展現了「有嘴說別人、無心想自己」的行為。

洪孟楷諷刺，「03722403」這組神秘密碼，現在全台幾乎都會背，因為正是行政院的統一編號，報公帳都需打統編，「上樑不正下樑歪」，是否蘇貞昌之前買私人物品也都是如此，所以發言人才會有樣學樣，未來要好好審視行政院的公務預算，避免浮濫太過嚴重。

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