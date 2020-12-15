雲端最前線／川普翻盤無望？選舉人團宣告拜登勝選！

新聞節目中心／綜合報導

美國總統大選選舉人團於美東時間14日進行投票，拜登已跨越勝利門檻270票，拿下302票，成功入主白宮。挺川陣營原先不放棄扭轉頹勢，將希望寄託於「失信選舉人」，不過如今大勢底定，美國政權能否和平轉移？拜登入主白宮後，對台政策又會不會大轉彎？《雲端最前線》15日邀請立法委員邱志偉、立法委員陳以信以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲美國大選大勢底定。（組圖／路透）

行政院長蘇貞昌13日爆出買漫畫給孫女，結帳卻打上行政院統編，雖然行政院、蘇貞昌本人都出面澄清，但尚不能平息反彈聲浪。在蘇揆愛將丁怡銘上月因買牛肉麵打統編而出面道歉後，如今行政院長蘇貞昌也陷入統編風波，內閣改組傳言因此甚囂塵上。不過根據綠營人士獨家透露訊息，對於外界所揣測農曆年前後可能進行內閣改組「不會發生」，蘇院長至少會做到明年年底。對此，蘇揆也表示，「這段時間總統一直誇讚行政團隊」，再次澄清傳聞。

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，將於下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。