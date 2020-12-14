蘇貞昌捲「打統編」爭議　游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌買漫畫給孫女，被發現結帳時竟報了行政院統編，在網路上引起熱議。國民黨台北市議員游淑慧14日表示，行政院長每個月有7萬9100元特別費，她也特別提醒，前總統陳水扁夫人當年吳淑珍買Tiffany，取得新台幣132萬元的折扣價，「最後也同樣用發票請領國務機要費」。

▲蘇貞昌買漫畫給孫女，被爆出打統編。（圖／記者郭世賢翻攝）

游淑慧表示，特別費是專屬首長的公關費用，不要總把責任都推給秘書或公務員，特別費核銷可能只要附上發票，簡單寫「書籍、因公致贈」，而會計單位也根本不會敢去問院長室「送給誰」、「什麼書」。

游淑慧揭露，行政院長除了每個月7萬9100元的特別費外，還另外編有615萬專屬院長的「施政推展聯繫」費，不論名目是什麼，只要是公帑，使用方式應供監督。

游淑慧說，只是實務上當立委或議員去索取特別費或公關費使用明細時，行政機關常會以機密或個資為由，拒絕提供，長期的不透明下，每年上億的特別費，到底都怎麼用？

「別忘了，阿扁的國務機要費。」游淑慧提醒，當年吳淑珍買Tiffany，取得新台幣132萬元的折扣價，最後也同樣用發票請領國務機要費。

對於打統編的爭議，蘇貞昌14日上午回應，「我也不知道有人多事、多此一舉，還去打什麼統編」，因為用家裡的三倍券買漫畫送孫女，沒有要報公帳，上面有打振興券，依規定也不能報公帳，所以也不必為這個做文章。

行政院秘書長李孟諺說明，蘇貞昌買漫畫所花的錢，都是家中還沒用完的三倍券，總金額是3010元，其中3000元透過三倍券支付，10元是他借給蘇貞昌的，並沒有使用到蘇貞昌個人特支費或其他公務預算。

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