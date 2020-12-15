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沈智慧絕食第71小時喊「拿命換食安」　朱立倫引冰火之歌：凜冬將至

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記者羅婉庭／台北報導

針對前立委沈智慧進入絕食抗議第71小時，前新北市長朱立倫15日前來探望，表示今天台北氣溫下探16度，也是台灣民主最寒冷的一天，更引用在權力遊戲冰與火之歌中第一季第一集劇名「凜冬將至（Winter Is Coming）」。

▲朱立倫聲援反萊豬絕食靜坐、探視發起人沈智慧。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱立倫聲援反萊豬絕食靜坐，探視發起人沈智慧。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫指出，現在的台灣無論是媒體、言論、網路、食安的限制，民進黨讓台灣民主面臨寒冬，現在就是民主的悲歌。

朱立倫上午前往立法院正門外探視正在絕食抗議的沈智慧，指出她的訴求出發點就是「食安」，現在作為一位民眾，她有權利確保每位家長的孩子不要吃到有害健康的萊豬。

朱立倫表示，沈智慧擔任過立委，嚴正要求立院不要再玩遊戲，盡快以記名表決，讓每位委員勇敢為自己的決定負責，呼籲朝野正視這個要求，做好站在人民監督的角色，為食安負責任的投下一票，讓當局知道真正的民意是什麼。

朱立倫說，對於立院議事程序沒有人比沈智慧更了解，他的擔憂不是空穴來風，不管藍、白等所有在野的一員，都要展現出民主負責的表現。

沈智慧絕食第71小時，聲音則聽起來相當虛弱無力，她表示自己曾做過黨團總召、幹事長，在政黨鬥志的當下，民進黨不讓黨籍立委記名表決，蒙混過關的意志很強烈。

沈智慧提醒黨主席江啟臣，24日在黨團協商時，第一案就要表決萊豬，不讓他們出現使用奧步的機會，否則沒時間表決，民進黨過半數、散會，25日直接通過，我拿生命換人民健康，起碼人民要明白是誰害的，冤有頭、債有主，記名表決就能讓大家知道誰是加害者。

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