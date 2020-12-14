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買漫畫打統編？　蘇貞昌：不知道「有人多事」、多此一舉

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▲▼蘇貞昌買漫畫報統編，對話全程曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇貞昌用三倍券買漫畫。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌13日前往台灣漫畫基地，跟女兒蘇巧慧借三倍券，買3010元的漫畫，想送給孫女。未料，有眼尖的網友發現，蘇貞昌結帳時，結帳櫃台上面出現「神秘8碼」，疑似行政院的統編。對此，蘇貞昌14日親上火線回應，表示不知道有人多此一舉打統編。

蘇貞昌上午出席「自來水員工訓練園區」竣工典禮。針對買漫畫被爆料報行政院統編一事，蘇貞昌表示，為了呼籲國人同胞三倍券這麼好，已經有2136萬人領了，但還有幾十萬人還沒有領，還沒用的人趕快用，昨天他特別拿家裡的三倍券買漫畫要送給孫女，「但我也不知道有人多事、多此一舉，還去打什麼統編」。

蘇貞昌說，因為用家裡的三倍券買漫畫送孫女，沒有要報公帳，上面有打振興券，依規定不能報公帳，所以也不必為這個做文章。

有關買漫畫打統編引起網路熱議，行政院秘書長李孟諺說明，蘇貞昌買漫畫所花的錢，都是家中還沒用完的三倍券，總金額是3010元，其中3,000元透過三倍券支付，10元是他借給蘇貞昌的，並沒有使用到蘇貞昌個人特支費或其他公務預算。

李孟諺指出，蘇貞昌公開用三倍券購買漫畫送給家人，於法不能公款核銷，主計單位也不會核可，有交際科同仁事先提供行政院資訊給店家，店家結帳時沒詢問是否要打統編，院長也對發票上的資訊不清楚。

李孟諺提到，為了避免造成誤會，行政院已經責成交際科同仁，14日向院長拿發票，再回去更換，蘇貞昌用自家人的三倍券購買漫畫，是想藉此提醒國內民眾，仍有百億三倍券還沒用完，順便宣傳本土漫畫，不需要申報特支費、公帳，自然不用打統編。

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