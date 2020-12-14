「沒被抓包會換發票嗎」　洪孟楷批蘇貞昌打統編上樑不正下樑歪

▲蘇貞昌買漫畫報統編。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌被爆料買漫畫給孫女，結帳時竟報了行政院統編，在網路上引起熱議。對此，行政院秘書長李孟諺回應，當時店家沒有詢問是否要打統編，院長也對發票上的資訊不知情，會再到店家換發票。國民黨立委洪孟楷回憶起前行政院發言人丁怡銘，痛批「上樑不正下樑歪」。

洪孟楷表示，趕在三倍券到期前夕，蘇貞昌在媒體前上演買漫畫送孫女的戲碼，但拿著三倍券卻到收銀面前打行政院統一編號 ；「03722403」這組神秘密碼，現在全台幾乎都會背，因為正是行政院的統一編號，報公帳都需打統編。

洪孟楷說，無論怎麼解釋，只說明了行政院團隊現在演很大，所謂上樑不正下樑歪，是否蘇院長之前買私人物品也都是如此，所以發言人才會有樣學樣 。要好好審視行政院的公務預算，真的是浮濫的太過嚴重 。

對於行政院的回應，洪孟楷說，證實了三件事。首先，這張發票確實有被打統編，被媒體抓包後才承認；第二，上次牛肉麵打統編是秘書做的、這次購書是科員要求的。千錯萬錯從來不是發言人的錯、更不會是院長的錯；第三，民視新聞YouTube 的連結，蘇揆說三倍券是跟女兒借的，這樣憑什麼打政院統編？

最後，洪孟楷說，他只代表人民問行政院一句，「沒被抓包你們發票會去換嗎？」

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