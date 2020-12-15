水情吃緊！　陳以信曝「水資源協調會報」近3年未開

▲陳以信踢爆依法每季開會一次的經濟部「水資源協調會報」，最近2次開會時間是在2018年1月15日及2016年4月25日。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

記者蘇晏男／台北報導

今年豐水期沒有颱風來襲，中南部水情吃緊，全台最大水庫曾文水庫僅剩22％，乾涸的庫底長滿青草，被網友稱「天然高爾夫球場」，但國民黨立委陳以信15日踢爆，依法每季要開會一次的經濟部「水資源協調會報」已快3年沒開會。他質問行政院長蘇貞昌，「請問蘇院長口中所說的『警覺』在哪裡？」

針對蘇貞昌14日參加台南新營區自來水公司員工訓練園區竣工典禮時，提醒「若再不警覺，將要面對乾旱的苦日子」，陳以信15日在臉書蘇貞昌這話卻像是風涼話，「他知道現在全台灣有五座水庫蓄水量低於25％，白河水庫只剩7.7％，曾文水庫都快變成高爾夫球場了嗎？」

接著，陳以信踢爆，更過分的是，他日前向行政院調資料，才發現掌理全國水資源的「水資源協調會報」，竟已快三年沒有開會。

他表示，依《經濟部水資源協調會報設置要點》，此會應每季開會一次，但最近兩次會議分別在2018年1月15日、2016年4月25日，顯然馬政府到卸任前一個月都還在續開此會，但蔡政府上任迄今竟然只開過一次會，到今天已經兩年11個月都沒開會。

「請問蘇院長口中所說的『警覺』在哪裡？」陳以信批評，蘇貞昌有時間去台水公司剪綵，卻沒時間要求經濟部召開「水資源協調會報」嗎？尤其現在全國水情緊急，蘇貞昌更應該親自召開此項會報才是。

陳以信強調，嘉南地區明年一期稻作已經停灌，桃竹苗中地區水情也是黃燈，農委會光補錢是不夠的，如何緊急調節全國水資源才是蘇院長的當務之急。

另外，陳以信也用Hashtag表示，「民進黨治國偷懶拒絕依法開會已成慣犯」、「可惜我的總質詢已過否則一定要親自逼問蘇院長」。

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