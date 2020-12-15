打統編「看起來是一個誤動作」　王美花：提醒月底前快用三倍券

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌使用三倍券購買漫畫，卻被網友抓包打統編，引發軒然大波。經濟部長王美花15日在立法院受訪時表示，蘇院長拿出三倍券，確實是提醒大家要趕快在12月底前使用，至於打統編一事，「我看起來是一個誤動作。」

▲蘇貞昌拿三倍券買漫畫卻打統編。（圖／記者郭世賢翻攝）

行政院長蘇貞昌13日前往台灣漫畫基地，稱跟女兒借三倍券，買3010元的漫畫，想送給孫女。未料，有眼尖的網友發現，蘇貞昌結帳時，結帳櫃台上面出現行政院的統編。對此，蘇貞昌回應，不知道有人多此一舉打統編。

王美花15日受訪時表示，三倍券12月底要到期，目前全台只剩不到50萬人還沒領，約一、兩百萬人還沒完全用完，因此加緊提醒大家趕快使用，確實有讓一些領了但忘了使用的人趕快去使用。

針對蘇貞昌打統編一事，王美花則說，這部分行政院有說明，「我看起來是一個誤動作。」

其他人也看了這些...

►買漫畫打統編？ 蘇貞昌：不知道「有人多事」、多此一舉

►「有沒有統編不是重點」 蘇巧慧護父：蘇貞昌從沒想過報公帳

►蘇貞昌特支費曝光！一年可花近95萬 法定三大用途一次看



更多熱門新聞...

►蘇貞昌買漫畫打統編？ 朱立倫：任何公私不分就是貪污

►「沒被抓包會換發票嗎」 洪孟楷批蘇貞昌打統編上樑不正下樑歪

►蘇貞昌捲「打統編」爭議 游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款



►振興一下我們的美麗