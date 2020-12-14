「有沒有統編不是重點」　蘇巧慧護父：蘇貞昌從沒想過報公帳

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫給孫女，被網友發現結帳時竟報了行政院統編，引發爭議。對此，蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧14日在立法院受訪時澄清，院長從沒想過要報帳，「依法公務員買物品給家人本來就不能報帳，主觀上沒有，客觀上也不能，這是一件很單純的事情，有沒有統編其實真的不是重點。」

▲行政院長蘇貞昌參訪台灣漫畫基地，用三倍券幫孫女買漫畫，卻被網友發現打統編。（圖／行政院提供）

行政院長蘇貞昌13日前往台灣漫畫基地，稱跟女兒借三倍券，買3010元的漫畫，想送給孫女。未料，有眼尖的網友發現，蘇貞昌結帳時，結帳櫃台上面出現「神秘8碼」，疑似行政院的統編。對此，蘇貞昌14日親上火線回應，表示不知道有人多此一舉打統編。

蘇巧慧14日上午在立法院受訪時替父親緩頰，她表示，昨天事情很單純，因為三倍券快到期，院長想說要完成原本的承諾，買漫畫給孫女，也是振興台灣的漫畫，大家都非常高興，買完後發票就帶回家了，從來沒想過要報帳，且在全國媒體面前買漫畫給孫女，「依法公務員買物品給家人本來就不能報帳，主觀上沒有，客觀上也不能，這是一件很單純的事情，有沒有統編其實真的不是重點。」

蘇巧慧表示，昨天大家一起看漫畫，不管是爸爸還是小朋友都非常高興，覺得現在台灣的漫畫真的很好看，從沒想過事情一轉變成這樣的發展，大家都關心起發票的問題。

蘇巧慧強調，院長的女兒不只她一個，院長也不是跟她借的，自己的三倍券已經拿去買氣炸鍋了。

蘇巧慧說，經過這次事情，全國政務官接下來都會對於統編、發票非常謹慎小心，「依法公務員買東西給家人，不能報帳，全國人民應該也都知道了。」至於統編怎麼會打上去的，蘇巧慧則表示，這要請行政院回答。

蘇巧慧也透過臉書說明，她的三倍券已經買了氣炸鍋，蘇貞昌拿的三倍券是她妹妹的。

其他人也看了這些...

►蘇貞昌跟女兒借三倍券 花3010元買漫畫給孫女

►買漫畫打統編？ 蘇貞昌：不知道「有人多事」、多此一舉

►買漫畫打統編「全對話曝光」！蘇貞昌提一籃結帳…行政院回收發票



更多熱門新聞...

►蘇貞昌買漫畫打統編？ 朱立倫：任何公私不分就是貪污

►「沒被抓包會換發票嗎」 洪孟楷批蘇貞昌打統編上樑不正下樑歪

►蘇貞昌買漫畫給孫女…「神秘8數字」被抓包報統編！結帳螢幕瘋傳

►振興一下我們的美麗