蘇貞昌13日買漫畫　網友抓包作家前一天就簽好名

▲蘇巧慧PO出父親13日買的漫畫書，眼尖網友發現右下角那本作家12日簽好名。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌13日參訪台灣漫畫基地，使用三倍券買漫畫送孫女，被發現結帳時打上行政院統編，他回應「有人多事」，自己不知情。蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧也在臉書幫忙緩頰，未料有眼尖網友發現，蘇巧慧PO的照片裡，有一本漫畫作家12日就簽好名。

從蘇巧慧PO的照片可看到，攤開的9本漫畫當中，最右下角那本「監獄有鬼」有作家的簽名，上面寫道「TO衝衝衝院長，謝謝院長支持台灣」，作家簽上名字李晴，並寫下日期為「2020.12.12」。

網友將該照片PO到PTT上，諷刺地說「修但幾勒！院長不是12/13才去漫畫基地買漫畫嗎？怎麼前一天作者就簽好名了？天能再現！我愛DPP！」

其他網友紛紛留言「有人多事」、「準備查水表」、「作者要被查水表了嗎」、「一切都在計畫中 ，包含統編」、「笑死又在騙」、「作者早就預知這本剛好會被院長買走，通靈王484」。

但也有其他人認為「這個反而還好吧，行政院長讓台漫曝光，作者簽名感謝不好嗎？」、「雖然覺得這沒什麼，但是要大內宣都不能先寫好劇本嗎？」