快訊／皇家牛肉麵喊告！　對所有不實指控「保留法律追訴權」

▲皇家傳承牛肉麵。（圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導.

行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵使用萊克多巴胺肉品，引起業者強烈反彈，甚至還遭網友出征，Google變一星聲譽受到影響。對此，皇家牛肉麵將捍衛聲譽，對外界所有不實指控保留法律追訴權。

皇家傳承牛肉麵13日在臉書公告，敬愛的各位朋友，皇家傳承在此聲明，近日的事件，為維持品牌商譽，都由總公司負責人統一發言，各分店及分店同仁都嚴守崗位，默默付出，本公司基於食安良心，絕對捍衛自身商譽，為消費者作最後把關，不實的指控，本公司都將保留法律追訴權。

對於丁怡銘指牛肉麵店家使用萊克多巴胺美牛，蘇貞昌12日上午受訪時說，本來是要說明符合國家標準的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及店家，這很不應該，而丁怡銘已誠意道歉，店家也接受，「我們覺得很不好意思」。

而為了展現誠意，行政院長蘇貞昌也在13日傍晚5點與丁怡銘、民進黨立委羅致政、張宏陸等人，到該店消費，並親自向店家致歉。

▼皇家傳承牛肉麵食材來源及相關檢驗報告。（圖／記者呂佳賢攝）



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