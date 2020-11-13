LIVE／丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛　蘇貞昌現身麵店消費致歉

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日指北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，包括立法院國民黨團、台北市副市長黃珊珊等多位政治人物已到店家相挺。而為了展現誠意，行政院長蘇貞昌也在13日傍晚5點與丁怡銘、民進黨立委羅致政、張宏陸等人，到該店消費，並親自向店家致歉。《ETtoday新聞雲》全程直播。

對於丁怡銘指牛肉麵店家使用萊克多巴胺美牛，蘇貞昌上午受訪時說，本來是要說明符合國家標準的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及店家，這很不應該，而丁怡銘已誠意道歉，店家也接受，「我們覺得很不好意思」。

蘇貞昌也表示，丁怡銘已在第一時間道歉，並親向店家來當面（致歉），店家也接受，他想，大家就不用再把這個事情一直上綱，年輕人也像任何人一樣難免會犯錯，知錯能改善莫大焉，也已要丁深切檢討「不准再有下次」，「我們也對店家受到波及，感到真的很對不起，也希望大家多食用好的商品，大家都能夠團結一心」。

蘇貞昌上午還提到，他平常也很喜歡吃麵，如果有機會，他也會來吃看看。不久後政院隨即安排傍晚親赴麵店消費，以行動表達政府的歉意。

▲皇家傳承牛肉麵。（圖／記者呂佳賢攝）

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