　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛　蘇貞昌現身麵店消費致歉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日指北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，包括立法院國民黨團、台北市副市長黃珊珊等多位政治人物已到店家相挺。而為了展現誠意，行政院長蘇貞昌也在13日傍晚5點與丁怡銘、民進黨立委羅致政、張宏陸等人，到該店消費，並親自向店家致歉。《ETtoday新聞雲》全程直播。

對於丁怡銘指牛肉麵店家使用萊克多巴胺美牛，蘇貞昌上午受訪時說，本來是要說明符合國家標準的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及店家，這很不應該，而丁怡銘已誠意道歉，店家也接受，「我們覺得很不好意思」。

蘇貞昌也表示，丁怡銘已在第一時間道歉，並親向店家來當面（致歉），店家也接受，他想，大家就不用再把這個事情一直上綱，年輕人也像任何人一樣難免會犯錯，知錯能改善莫大焉，也已要丁深切檢討「不准再有下次」，「我們也對店家受到波及，感到真的很對不起，也希望大家多食用好的商品，大家都能夠團結一心」。

蘇貞昌上午還提到，他平常也很喜歡吃麵，如果有機會，他也會來吃看看。不久後政院隨即安排傍晚親赴麵店消費，以行動表達政府的歉意。

▲▼皇家傳承牛肉麵示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

▲皇家傳承牛肉麵。（圖／記者呂佳賢攝）

其他人也看了這些新聞...

► 丁怡銘一度口誤牛肉麵「訂了100萬」　澄清打統編是秘書習慣
► 抽搐豬影片獲「動物展望」同意使用！國民黨：內容全依據醫學報告
► 政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我就不在這段時間湊熱鬧了

更多相關新聞...

► 台北市牛肉麵節冠軍用瘦肉精美牛　政院：副市長頒獎代表沒問題
► 政院酸柯文哲「牛肉麵節冠軍用萊牛」　北市怒批「國家機器」
► 黃珊珊批：丁怡銘用「政治角度」抨擊牛肉麵廠商　是很差勁的做法

振興一下我們的美麗

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
台大5天3輕生　大四生曝「壓力炸鍋」殘酷真相
婆家要男的！她8年連生6女再拚　老公卻摩鐵激戰女員工
中國大陸終於表態！　祝賀拜登勝選
快訊／台大又爆學生墜樓！　男大生從社科院頂樓墜落
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中職總冠軍賭贏仍行銷台中　賴清德喝天皇咖啡笑：蔡總統喝過沒

快訊／皇家牛肉麵喊告！　對所有不實指控「保留法律追訴權」

LIVE／丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛　蘇貞昌現身麵店消費致歉

黃子哲創新成語「有銘無實」酸爆　意指經常代表國家機器亂抹黑

2021新北紀錄片奬徵件起跑！參賽導演角逐「1萬美金」獎金

苗議員曾玟學夜巡紅綠燈...「鬼鬼祟祟」遭警盤查　女友也噴笑　

李來希氣炸：失言還能報公帳吃牛肉麵　脾氣再好也忍不住X他一聲

曾玟學被當「可疑人士」遭警攔查　嚇到手抖…找賴品妤討拍

「萊豬抽搐顫抖具學術佐證」　國民黨怒嗆：難道豬在演戲？

丁怡銘遭疑3.9萬「刷卡賺現金回饋」　行政院信用卡支付原則曝光

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

蕭亞軒1999年《Cappuccino》黃皓沒聽過　他要求唱一句...Elva與弟弟隔空合唱！

中職總冠軍賭贏仍行銷台中　賴清德喝天皇咖啡笑：蔡總統喝過沒

快訊／皇家牛肉麵喊告！　對所有不實指控「保留法律追訴權」

LIVE／丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛　蘇貞昌現身麵店消費致歉

黃子哲創新成語「有銘無實」酸爆　意指經常代表國家機器亂抹黑

2021新北紀錄片奬徵件起跑！參賽導演角逐「1萬美金」獎金

苗議員曾玟學夜巡紅綠燈...「鬼鬼祟祟」遭警盤查　女友也噴笑　

李來希氣炸：失言還能報公帳吃牛肉麵　脾氣再好也忍不住X他一聲

曾玟學被當「可疑人士」遭警攔查　嚇到手抖…找賴品妤討拍

「萊豬抽搐顫抖具學術佐證」　國民黨怒嗆：難道豬在演戲？

丁怡銘遭疑3.9萬「刷卡賺現金回饋」　行政院信用卡支付原則曝光

中職總冠軍賭贏仍行銷台中　賴清德喝天皇咖啡笑：蔡總統喝過沒

國台辦回應「台灣不是中國一部分」　批蓬佩奧發表錯誤言論

有陌生汪？傻氣阿金對窗熱情招呼　下秒霸道獻「浪漫舌吻」

科技業第二家！廣達宣布「今年尾牙取消」　林百里：抽獎還是有

外媒點破「拜登當選對台灣最好」關鍵：川普過度親台爛攤只能這樣收！

92.9萬元起Peugeot 2008登台開賣　法系小跑旅年底入主享早鳥優惠

裕隆因納智捷退出中國市場　子公司破產遭清算

中職／王正棠求變卻亂了節奏　自行參加秋訓改善缺失

台大生尋短5天3起！身心科醫憂「模仿效應」曝原因：4點千萬別助長

小鬼頭桌角逼視！阿公「雙手護碗」被逼罰站　祖孫保衛戰笑翻網

政治熱門新聞

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

百碗牛肉麵3.9萬？網抓包最貴一碗270

丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「統編」　本人回應

蘇貞昌：丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛很不應該

高雄瘦肉精零檢出　國民黨要道歉

丁怡銘跑到「人少分店」歉　 葉元之開嗆

丁怡銘遭抓包「報公帳」　3萬9牛肉麵全民買單

買麵打統編是秘書習慣？媒體人分析「3大錯誤」

丁怡銘失言！阿牛牛肉麵生意崩　客人打爆電話質疑

丁怡銘掏3.9萬買百碗麵　遭質疑1碗最貴240元

皇家傳承牛肉麵連5天招待前30名客人冠軍麵

冠軍牛肉麵免費吃！黃珊珊掏2萬2請100碗

即／3萬9「訂百碗牛肉麵」被爆報公帳　丁怡銘回應

黃珊珊力挺　秒買100碗請大家

更多熱門

相關新聞

快訊／皇家牛肉麵喊告！　對所有不實指控「保留法律追訴權」

快訊／皇家牛肉麵喊告！　對所有不實指控「保留法律追訴權」

行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵使用萊克多巴胺肉品，引起業者強烈反彈，甚至還遭網友出征，Google變一星聲譽受到影響。對此，皇家牛肉麵將捍衛聲譽，對外界所有不實指控保留法律追訴權。

被丁怡銘氣炸　李來希：脾氣再好也忍不住X他一聲

被丁怡銘氣炸　李來希：脾氣再好也忍不住X他一聲

丁怡銘報公帳賺回饋？　行政院信用卡支付原則曝光

丁怡銘報公帳賺回饋？　行政院信用卡支付原則曝光

費鴻泰辣到狂冒汗　蔣萬安一臉滿足

費鴻泰辣到狂冒汗　蔣萬安一臉滿足

侯友宜不跟風牛肉麵：我不在這段時間湊熱鬧

侯友宜不跟風牛肉麵：我不在這段時間湊熱鬧

關鍵字：

蘇貞昌牛肉麵

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

2位男神現身台北車站大廳

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

黑男女友交往2年認感情出問題！

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

小媳婦在婆家承受巨大壓力　手機紀錄滿是輕生念頭

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面