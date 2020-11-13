黃子哲創新成語「有銘無實」酸爆　意指經常代表國家機器亂抹黑

▲黃子哲新創成語「有銘無實」，酸爆丁怡銘。（圖／翻攝黃子哲臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵「皇家傳承」使用萊克多巴胺肉品引起業者不滿，事後道歉買牛肉麵賠罪又被抓包「報公帳」，在網路上引發熱議。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲重新定義成語「有名無實」諷刺丁怡銘，亂抹黑、講幹話。

黃子哲將成語「有名無實」改成「有銘無實」，意思就是，經常代表國家機器出來話唬爛、講幹話、亂抹黑，但說得根本不是實話。

這句「有銘無實」的背景故事被翻新為，中華民國109年11月12日，行政院發言人丁怡銘在行政院會後記者會上，自以為撿到槍地拿台北市冠軍牛肉麵店也是用萊劑美牛的圖卡，藉此嘲諷台北市長柯文哲，但立即被店家出示未檢出萊劑的檢驗報告打臉，雖然事後丁怡銘致歉，但店家的商譽已經受到傷害，許多不知情的網友給予該店家一顆星的負評也難以挽回。

丁怡銘失言風波持續延燒，行政院長蘇貞昌13日也出面訓斥，「要他深切檢討，不准再有下次」，但也幫他說情，指發言人是很辛苦的工作，他也做得很好，年輕人也像任何人一樣難免會犯錯，我們覺得已經知錯能改善莫大焉。

為了展現道歉誠意，蘇貞昌將於今天下午5時與丁怡銘、民進黨立委羅致政、張宏陸至新北市板橋區重慶路「皇家牛肉麵重慶店」親自致意 。

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