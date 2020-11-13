家裡給塊地要我別收紅包！貪委陳超明羈押3個月　心悸掉牙求交保

記者羅志華／台北報導

北院密集審理立委收賄案，13日上午訊問廖國棟助理丁復華、陳超明助理梁文一後，下午再傳陳超明到庭，他除再次喊冤外，也表示不再聲請調查其他證據，並稱羈押3個月期間，心情相當苦悶，不但掉了牙齒，也有心悸的狀況，更天天睡不好，聲請交保停止羈押。

▲國民黨立委陳超明喊冤無端捲收賄案，更因羈押3月心情苦悶，在所內心悸、掉牙齒請求交保。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

陳超明於前次開庭中，本聲請法院調查證據、傳喚前太流董座李恆隆、白手套郭克銘等人作證，但今日到庭表示不再聲請，認為問了1、2個月，應該都很清楚了，而他也是本案被問話、牽扯案情最少，只因先前拒絕對方的請託，才礙於人情撥了通電話到經濟部，卻因此被認為收賄施壓。

陳超明表示，李恆隆自2015年就開始計畫，而他只是剛好在經濟召委任內，接受民眾陳情，並自曝從政時，家裡給了他塊地，就是要他別收紅包，眼看兄弟們事業都不錯，他卻無端捲入收賄案，覺得非常悲哀，並不是哀求交保，而是身體真的撐不住了；律師表示，近幾次探望時，陳超明在對談間不時有些迷糊，身心狀況在羈押折磨下越來越糟糕，希望法院能讓他交保。

檢查官表示，雖對陳超明的狀況相當遺憾，但為維護司法正義、避免串證可能，仍有對陳超明羈押的必要；法官也提醒陳超明，若在所內身體有狀況，要趕緊通報，但陳超明表示，看守所人員建議他別太常看醫生，說吃了藥會手腳發抖、腦袋混混沌沌。

腦公！你不可以賴帳喔

