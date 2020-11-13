藍綠一窩蜂搶吃皇家傳承牛肉麵　侯友宜「不跟風」默默支持

記者羅婉庭／新北報導

行政院發言人丁怡銘12日失言引發牛肉麵風波後，政治人物為了聲援紛紛前往用餐，一時間吃牛肉麵變成政治顯學，民眾也大排長龍用行動支持。事件主角「皇家傳承牛肉麵」就位於新北市板橋，但市長侯友宜卻遲遲沒有前往支持，引發網友好奇討論，今天侯友宜更直說「這段時間就不湊熱鬧了」。幕僚說，因為侯友宜平時就已默默支持在地店家，所以並不打算大動作跟風。

幕僚指出，侯友宜自從疫情重創餐飲業開始，已多次利用下班時間親自前往新北各夜市，大啖滷肉飯、潤餅、小籠包等美食，公開呼籲民眾多多消費，促進地方經濟。

11月初時，侯友宜也造訪位於板橋的洪記牛肉麵店，以實際行動力挺在地業者。日前侯友宜得知新北市牛肉麵業者獲得台北市牛肉麵節冠、亞軍後，為了鼓勵店家，還特地責成新聞局拍攝影片，協助小店家宣傳，

幕僚說，侯友宜市長對於行銷新北向來都是不遺餘力的，也是他日常工作很重要的一部分。所以當行政院失言事件爆發後，跨黨派民代一窩蜂前往冠軍店家，包括前新北市長朱立倫、台北市副市長黃珊珊、國民黨立委費鴻泰、蔣萬安、賴士葆、曾銘宗、林德福、鄭麗文等，分別前往力挺的當下，侯友宜認為店家目前生意正好，著實不必去湊熱鬧，還是選擇維持他的一貫作風，默默支持店家「不跟風」。

▲新北市長侯友宜平時默默支持在地小店家。（圖／翻攝侯友宜IG）

其他人也看了這些新聞...

► 丁怡銘一度口誤牛肉麵「訂了100萬」 澄清打統編是秘書習慣

► 抽搐豬影片獲「動物展望」同意使用！國民黨：內容全依據醫學報告

► 政治人物力挺皇家傳承牛肉麵 侯友宜：我就不在這段時間湊熱鬧了



更多相關新聞...

► 台北市牛肉麵節冠軍用瘦肉精美牛 政院：副市長頒獎代表沒問題

► 政院酸柯文哲「牛肉麵節冠軍用萊牛」 北市怒批「國家機器」

► 黃珊珊批：丁怡銘用「政治角度」抨擊牛肉麵廠商 是很差勁的做法

►振興一下我們的美麗