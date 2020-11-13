蘇貞昌完食牛肉麵霸氣買單　掏「一疊千元鈔」付款…老闆笑呵呵

▲行政院長蘇貞昌品嚐牛肉麵，自掏腰包付款。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥、蔡文鈴／台北報導

行政院發言人丁怡銘失言指控今年牛肉麵節冠軍店使用萊克多巴胺肉品，事後致歉自掏腰包請100碗牛肉麵還被抓包「報公帳」，引發討論。對此，行政院長蘇貞昌13日下午帶著丁怡銘、民進黨立委羅致政、張宏陸等人，到該店消費親自向店家致歉，結帳時蘇貞昌霸氣掏出一疊現金付款。

蘇貞昌下午5點帶著丁怡銘、羅致政、張宏陸等人到位在新北板橋的皇家傳承牛肉麵店用餐，一共點了4份餐點，還有些許小菜上桌，店家還拿出珍藏的蘇貞昌簽名盤子，時間就是去年的8月27日。

蘇貞昌大讚牛肉麵美味，並強調「老婆說過，吃完就是最好的讚美」，果真把整碗吃得精光，隨後也向老闆敬茶，謝謝老闆不跟行政院計較。吃完飯後，蘇貞昌準備了瓷碗還有一支湯匙送給老闆，要老闆吃完繼續衝，也祝福來用餐的民眾吃飽繼續衝。

臨走前，蘇貞昌從口袋掏出一疊千元鈔票要結帳，老闆表示要請客，但蘇貞昌堅持「不行」一定要付款，並收下1千元找500元給蘇貞昌，希望大家團結努力為台灣。

▲行政院長蘇貞昌自掏腰包付款，老闆找錢給他。（圖／記者林敬旻攝）



▼行政院長蘇貞昌帶丁怡銘等立委品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）



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